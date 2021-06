Glasfaser: Vom digitalen Standstreifen auf die Überholspur

Markelsheim. In digitaler Hinsicht erging es dem Aussiedlerhof der Familie Kuhnhäuser in Markelsheim wie manch anderen landwirtschaftlichen Berufskollegen auf dem Land: In Sachen Breitbandversorgung hatten sich die Bewohner bei einer DSL-Geschwindigkeit von nur zwei Megabite pro Sekunde auf diesem Gebiet von der Außenwelt abgeschnitten gefühlt. Unter der Überschrift „Bislang auf dem digitalen Standstreifen“ hatten die Fränkischen Nachrichten Anfang Mai auf das Problem aufmerksam gemacht. Jetzt erfolgte die Kehrtwende um 180 Grad, denn im Umfeld des Aussiedlerhofes wird seit wenigen Tagen gebuddelt. „Ja, es hat sich etwas getan“, bestätigt eine hörbar erleichterte Christine Kuhnhäuser telefonisch gegenüber unserer Zeitung. „Wir freuen uns, denn voraussichtlich ab Juli sollen wir mit Glasfaser versorgt werden.“ Der Anbieter Deutsche Telekom habe ein Unternehmen mit den Bauarbeiten beauftragt, teilt sie weiter mit. Und dann seien die Probleme aus der Vergangenheit endlich gelöst und der Hof wechsle auf die digitale Überholspur. / ktm

