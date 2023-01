Für lange Treue geehrt

Bad Mergentheim. Eine hohe Kurgastehrung wurde kürzlich in den Kliniken Dr. Vötisch gefeiert. Herr Franz Seißler aus Weisenheim am Berg (nahe Bad Dürkheim) war zum 25. Mal in Bad Mergentheim.

1990 besuchte er erstmalig im Rahmen einer Kur Bad Mergentheim und ist begeistert immer wieder zurückgekommen. Bis vor zehn Jahren betrieb Franz Seißler in der Pfalz seinen eigenen Weinbaubetrieb mit neun Hektar Anbaufläche mit den verschiedensten bekannten pfälzischen Rebsorten.

Als Winzer war es ihm nicht möglich, seine Weinberge unter dem Jahr mit den jahreszeitlich bedingten Tätigkeiten alleine zu lassen, daher kam er stets zur Weihnachtszeit für zwei Wochen nach Bad Mergentheim, um sich bei den klassischen Gesundheitsangeboten der Kliniken Dr. Vötisch von der körperlichen Arbeit im Weinberg zu regenerieren.

Seit zehn Jahren ist der Betrieb nun verpachtet – seine Erholungsurlaube im Taubertal behält er auch in der Rente bei. So lange es geht, plant er immer wieder zu kommen. Franz Seißler schätzt die Vielseitigkeit Bad Mergentheims und ist auch häufiger Gast im Wild- oder Kurpark. Zusammen mit der Geschäftsführerin Barbara Dosch-Funk, die dem Jubilar ein Geschenk der Klinik übergab, überreichte Julia Krupka ein Präsent der Kurverwaltung. kv