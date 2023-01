Werbach. Zum ersten mal in der Geschichte der Musikschule Werbach haben zwei junge und talentierte Nachwuchsmusiker am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. Fabian Beißler (Trompete, Werbachhausen) und Laurenz Metzger (Waldhorn, Altertheim) aus der Klasse von Michael Geiger erspielten sich in der Altersgruppe 1b einen hervorragenden 1. Preis mit 23 von 25 möglichen Punkten. Für beide war es die erste Teilnahme. msw

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema „Jugend musiziert“ Erfolge für Wertheimer Musikschüler Mehr erfahren Was geschah am... Kalenderblatt 2023: 26. Januar Mehr erfahren Marktuntersuchung Netzagentur: Bahn verliert Anteile im Fern- und Güterverkehr Mehr erfahren