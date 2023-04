Förderverein stellt sich neu auf

Bad Mergentheim. Der Förderverein der Gemeinschaftsschule blickte in seiner Mitgliederversammlung auf die vergangenen Jahre zurück und nach Neuwahlen, auch motiviert in die Zukunft.

Die Vorsitzende Miriam Böther stellte sich nicht zur Wiederwahl. Die anderen Vorstandsmitglieder, F. Rüdenauer als zweite Vorsitzende, Michaela Weiter als Kassiererin, waren dankenswerterweise bereit, ihre Posten auch eine weitere Amtszeit auszuführen. Als neuen Vorsitzenden konnte der Verein Michael Haaf gewinnen, der derzeit auch der Elternbeiratsvorsitzende der Eduard-Mörike-Schule ist. Als Beisitzer wurden F. Karakoc und F. Binder neu gewählt. H. Böther, H. Braun und Nicole Floeder bleiben als Beisitzer dem Verein erhalten.

Der Vorstand einschließlich des Kassierers wurden – nach erfolgter Kassenprüfung – einstimmig von den Vereinsmitgliedern entlastet.

Pandemiebedingt konnte sich der Förderverein kaum im schulischen Leben präsentieren oder Aktionen durchführen. Was dennoch mit weiterhin großer Begeisterung bei der Schülerschaft aufgenommen wird, sind die wöchentlichen Obstausgaben an alle Lerngruppen. Dies wird durch Sponsoren möglich, die dem Förderverein hierfür Gelder zur Verfügung gestellt haben. Nachdem nun nach der Pandemie wieder das normale Schulleben begonnen hat, wurden auch Klassenfahrten oder Ausflüge einzelner Lerngruppen bereits finanziell bezuschusst, so dass die Gesamtkosten für die Eltern etwas gesenkt werden konnten.

Für die Zukunft hat sich der Verein vorgenommen, wieder sichtbarer in der Schule zu sein. So soll es demnächst einen schulinternen Wettbewerb geben, bei dem eine Lerngruppe entweder ein gemeinsames Frühstück oder Geld für die Klassenkasse gewinnen kann. Auch eine Teilnahme am Schulfest zum 50-Jahr-Jubiläum der EMS am 14. Oktober ist geplant. Des Weiteren wird der Förderverein neue Trinkflaschen für den Wasserspender in der Cafeteria bestellen. Auch über die Anschaffung eines weiteren Wasserspenders im Aufenthaltsraum wird nachgedacht. Der Verein finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge und durch Spenden. Weitere Infos dazu erhält man über die Schule. pm