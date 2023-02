Feuershow eröffnete die Kulinarik-Tour

Bad Mergentheim. Nach drei Jahren Pause hat in Bad Mergentheim wieder die „Kulinarische Bustour stattgefunden – und zwar gleich zweimal. Zudem gab es ein besonderes Begleit-Spektakel auf dem Marktplatz.

In diesem Jahr hatte die Tourist Information die Rundfahrt in das Winterprogramm „Lichterwelten“ eingebettet. Das seit vier Jahren bestehende Konzept der „Kulinarischen Bustour“ ermöglicht es kleinen Gruppen von Teilnehmenden, eine „Reise“ durch die heimische Gastronomie zu unternehmen. Gefahren werden die Genießerinnen und Genießer stilvoll in einem Oldtimer-Bus. Die Route führt zu heimischen Hotels, von denen jedes einen eigenständigen Gang des Menus zum Thema „Dreierlei“ serviert.

Fünf Hotels dabei

Fünf heimische Hotels in der Kernstadt und in Markelsheim waren in diesem Jahr dabei und wurden angefahren. Nach einem gemütlichen Secco-Empfang am Alten Rathaus ging es los. Die Abende begleitete wieder eine fachkundige Weingästeführerin. Beim ersten Termin waren 22 Teilnehmende mit auf Tour, zur zweiten Runde hatten sich 27 Personen angemeldet.

Kulinarische Highlights waren in diesem Jahr gebackene Maultasche vom Damwild, hausgemachter Grünkernburger, Ragout vom Weiderind oder Lachsforellenpraline. Die Tourist Information freut sich über das Interesse, wie auch über die begeisterten Rückmeldungen der Mitfahrenden. Viele hätten bereits zugesagt, sich für die nächste Bustour wieder einen Platz reservieren zu wollen. Um das Wintermotto „Lichterwelten“ zusätzlich aufzugreifen, gab es bei einem der Termine vor dem Start eine öffentliche Feuershow des Duos „Flammtasia“ auf dem Bad Mergentheimer Marktplatz. An der Aufführung hatten auch die Passantinnen und Passanten in der Kurstadt große Freude.

Die Bad Mergentheimer Lichterwelten wollten in diesem Winter bewusst auch Akzente zum Thema „Natürliches Licht“ setzen. Als Abschlussveranstaltung wird es am Samstag, 25. Februar, ein gemeinsames Sternegucken auf dem Marktplatz geben. stv