Den schönsten Popsongs lauschen

Bad Mergentheim. Die Veranstaltungsreihe „Kurensemble & Friends“, bei der sich das Kurensemble Bad Mergentheim jeweils bekannte Gastmusikerinnen oder -musiker einlädt und gemeinsam ein Abendkonzert spielt, wird auch dieses Jahr weitergeführt. Insgesamt sind über das Jahr fünf Termine geplant. Den Anfang macht am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr Stefan Varga. Der Gitarrist und Sänger spielt und singt gemeinsam mit dem Kurensemble die schönsten Songs der Rock- und Popgeschichte.

Stefan Varga begann schon mit 13 Jahren Gitarre zu spielen. Nach dem klassischen Gitarrenstudium an der Wiesbadener Musikakademie absolvierte er das Studium der Jazzgitarre an der Universität in Mainz mit Abschluss als Diplom-Musiklehrer, Fachrichtung Jazz.

Der Gitarrist Stefan Varga spielt am 18. Februar mit dem Kurorchester. © Dierk Treber

Es folgten Engagements bei zahlreichen Musicals am Staatstheater Wiesbaden, dem Schauspiel Frankfurt und Schmidts Tivoli.

Varga besitzt langjährige Erfahrung als Dozent für Gitarre und Ensembles sowie als Live- und Studiomusiker und spielte in Big-, Rock-, Funk- und Gospelbands. Außerdem war er bei vielerlei Auftritten auf internationalen Festivals, Rundfunk- und TV-Aufnahmen und Clubtourneen im In- und Ausland dabei. Er schrieb diverse Filmmusiken für Arte/ZDF sowie zahlreiche Jazzkompositionen. Das Konzert findet im Kurhaus-Kursaal statt. Beim zweiten Termin der Konzertreihe am Samstag, 1. April ist Jazztrompeter Christoph Lewandowski in der Wandelhalle zu Gast.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, bei der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 07931/57-4813 und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie an der Abendkasse. kv

„Kurensemble & Friends“ am Samstag, 18. Februar um 19.30 Uhr im Kurhaus-Kursaal Bad Mergentheim, Konzert mit Gitarrist Stefan Varga.