Edelfingen rechnet mit Zuwachs von 170 Bewohnern

Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim saniert und erweitert die Grundschule in Edelfingen – und verknüpft dieses Projekt mit dem Neubau des Kindergartens zu einer gemeinsamen Campus-Lösung.

Entlastung der Kernstadt

Das millionenschwere Projekt umfasst fünf Kindergarten-Gruppen für knapp 100 Kinder. Außerdem gehört zum Gebäude eine einzügige Grundschule für weitere 100 Kinder aus Edelfingen und dem Stadtteil Löffelstelzen. Damit wird auch die Kernstadt Bad Mergentheim entlastet mit den dort besonders stark steigenden Kinderzahlen.

Ausbau unumgänglich

„Wir haben zwei Neubaugebiete und rechnen künftig mit einem Zuwachs von etwa 170 Bewohnern“, berichtet Edelfingens Ortsvorsteher Detlef Heidloff in einem Video-Beitrag der FN: „Wer noch einen Bauplatz will, hat leider keine Chance mehr.“ Deshalb sei der Ausbau der Kapazitäten unumgänglich.

Investitions-Schwerpunkt

Der Ausbau der Betreuungs- und Bildungs-Infrastruktur ist in der Großen Kreisstadt seit Jahren ein Investitions-Schwerpunkt: allein in diesem Jahr fließen rund 7 Millionen Euro nur in diesen Bereich – dahinter verbergen sich drei Grundschul- und fünf Kindergarten-Projekte.

In den Campus werden 7,4 Millionen Euro investiert, etwa 1,65 Millionen Euro davon werden gefördert.