„Lieder im Schloss“ - Konzert am Samstag, 6. August, ab 20 Uhr. Parken am Volksfestplatz. Karten gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten „Die Fantastischen Vier“ sind in wenigen Tagen zu Gast in der Kurstadt

Hamburg, Zürich, Köln, Wien, München, Frankfurt, Leipzig, Berlin und natürlich Stuttgart waren bereits Stationen der „Fantastischen Vier“ in den vergangenen Wochen – jetzt kommen sie nach Bad Mergentheim. Am Samstag, 6. August, um 20 Uhr ist es soweit.