Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tarifkonflikt - IG Metall zeigt Stärke mit Warnstreik. Bartec-Belegschaft „brennt für acht Prozent“ mehr im Geldbeutel Demonstration in der Bad Mergentheimer Innenstadt

Die Tarifauseinandersetzung in der Metallindustrie ist auch im Taubertal aktuell ein Thema. Am Dienstagvormittag machte die IG Metall in der Kur- und Badestadt mobil.