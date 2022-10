Bürger dürfen Tagung zum Orden begleiten

Bad Mergentheim. Das Residenzschloss Mergentheim veranstaltet eine wissenschaftliche Tagung. Am Freitag, 14. Oktober, und Samstag, 15. Oktober, steht die „Residenz Mergentheim – Schloss und Stadt des Deutschen Ordens“ im Fokus. Renommierte Forscherinnen und Forscher stellen ihre Ergebnisse vor - und die interessierte Öffentlichkeit ist eingeladen, an der Tagung teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung per E-Mail an leonmatt@uni-mainz.de ist noch bis zum 9. Oktober möglich.

Für Jahrhunderte bestimmte der Deutsche Orden die Geschicke von Mergentheim. Hier hatte er seine Residenz. Hochschloss, Äußeres Schloss, Schlosskirche, Park und Stadt zeugen vom Einfluss und der Bedeutung des Ordens. Den Veranstaltern liegt daran, die vielen offenen Fragen zur Bau- und Nutzungsgeschichte des Schlosses sowie zu historischen, politischen und kulturellen Aspekten neu zu beleuchten. Die Tagung „Residenz Mergentheim – Schloss und Stadt des Deutschen Ordens“ will Forschungslücken schließen.

Die wissenschaftliche Tagung findet am Freitag, 14. Oktober, ab 10 Uhr und am Samstag, 15. Oktober, ab 9.30 Uhr im Roten Saal statt. Veranstalter sind die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sowie der Rudolstädter Arbeitskreis zur Residenzkultur. pm