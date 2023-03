Ein 31-Jähriger steht laut Polizei im Verdacht in der Nacht auf Donnerstag den Vorraum der Postfiliale in Brand gesetzt zu haben. Zeugen teilten gegen 0.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten der Post- und Postbankfiliale in der Poststraße mit und dass sie eine Person beobachten konnten, welche aus der Bank kam. Im Gebäude befinden sich neben Büro- und Gewerberäumen auch

...