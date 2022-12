„Bleiben weiter kreativ und neugierig“

Bad Mergentheim. Unlängst fand die jährliche Mitgliederversammlung des Freundeskreis der Grund- und Realschule St. Bernhard statt.

Die beiden wichtigsten Bestandteile der Mitgliederversammlung sind hierbei der Rechenschaftsbericht des Ersten Vorsitzenden und die Entlastung des gesamten Vorstands durch die Kassenprüfung.

Im Bericht des Vorsitzenden Alex Bucherer waren im abgelaufenen Kalenderjahr 2021 fehlende Einnahmen durch nicht statt findende Feste zu beklagen. Dennoch hielt der Verein an der Unterstützung der Schulgemeinschaft fest und engagierte sich ehrenamtlich in neuen Förderprojekten und kooperativen Aktivitäten.

Durch Kontaktbeschränkungen in den Elternabenden und begrenzten schulischen Anlässen war es dem Gesamtvorstand nur unter großen Anstrengungen möglich, die ausscheidenden Mitglieder aus Klasse 10 durch neue in Klasse 5 in der Realschule sowie der Grundschule zu kompensieren.

Reduzierte Mitgliederzahlen

Trotz reduzierter Mitgliederzahlen und deutlich weniger Ausschreibungen für Förderpreise zeigte sich der Vorstand im Rahmen der Versammlung zuversichtlich, da zu Beginn des Schuljahrs 2022/23 die Anmeldungen in beiden Schulen wieder angestiegen sind und auch der persönliche Kontakt während des Grundschuljubiläums im Mai neue Ideen für Förderprojekte im Rahmen der MINT-Initiative hervorgingen.

Ein Großteil der Fördermittel bezog sich auf die Wildparkübernachtung für die Grundschüler, die jährliche Unterstützung der Schülerchronik des Sanktus sowie zirka 50 Prozent der Anschaffungskosten für den Spielwagen in der Realschule.

„Wir werden weiterhin kreativ und neugierig bleiben“, so Schwing, „um als Verein durch unser ehrenamtliches Engagement den Schülerinnen und Schülern den Ausbau Ihrer Fähigkeiten und Talenten zu ermöglichen.“

Im Rahmen der Versammlung wurde der Vorstand und die Rechnungsprüfer neu gewählt. Der bisher amtierende Vorstand stellte sich bis auf Frau Petra Lakner (Schriftführerin) erneut für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren zur Verfügung und wurde einstimmig in der Versammlung bestätigt.

Für das Amt des Schriftführers wurde Herr Ulas Atal vorgeschlagen und ebenfalls einstimmig gewählt. In der Rolle der Rechnungsprüfer wurden Schwester Mara Ehm und Frau Anja Bucherer einstimmig gewählt.

Das Protokoll der Mitgliederversammlungen sowie der Vorstandssitzungen und die aktuelle Satzung können Mitglieder im geschlossenen Mitgliederbereich einsehen. Für das Passwort wenden Sie sich bitte an den Vorsitzenden Alex Bucherer.