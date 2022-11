Neustart nach Corona-Pause

Buch. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Ski Club Buch in Buch im Floristanden Neuwahlen. Es waren viele Mitglieder anwesend. Der Verein war die letzten zwei Jahre durch Corona und Schneemangel im Winterschlaf. Skilift in Brehmen, Skibob und Langlauf-Loipengerät kamen nicht zum Einsatz. Nun hofft man, dass es diese Saison wieder genügend Schnee gibt, um mal wieder aktiv zu werden.

Der Vorstand wurde an diesem Abend neu aufgestellt, und an junge motivierte Mitglieder übergeben. Gewählt wurden: Vorsitzender: Torsten Benz, Stellvertretender Vorsitzender: Timo Hofmann; Kassiererin: Julia Nitsche; Sportwart: Frank Schiefermeyer; Schriftführer: Dennis Wüst; Vergnügungswart: Bernhard Neckermann; Gerätewarte: Heiko und Nico Weißschädel; Beisitzer: Peter Schraut und Joachim Gress, Dieter Hofmann. Der neu gewählte Vorstand möchte den Verein neu beleben, etwa durch Aktivitäten am Skihang und Hüttenwagen. Außerdem ist für die nächste Saison eine Ski-Familienfreizeit und ein Skiwochenende in bekannten Skigebieten geplant. scb