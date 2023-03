Bei der Mitgliederzahl die 6000er-Marke geknackt

Main-Tauber-Kreis. Tätigkeitsberichte über das abgelaufene Geschäftsjahr 2022, Hinweise auf die dritten VdK-Gesundheitstage im Mai sowie Kurzreferate über Sozialrechtsschutz und aktuelle Sozialpolitik standen im Mittelpunkt der 27. Kreiskonferenz des VdK-Kreisverbands (KV) Tauberbischofsheim in Edelfingen.

Dazu hieß der Vorsitzende Kurt Weiland im Landhotel Edelfinger Hof zahlreiche Vertreter der Ortsverbände, Mitglieder und Ehrengäste willkommen. Erneut sehr erfreulich entwickelt habe sich die Mitgliederzahl des VdK-Kreisverbandes, die im Herbst 2022 die 600er-Marke erreichte sowie zwischen 1. Januar 2022 und Ende Februar 2023 von 5834 auf 6036 Personen anstieg. „Diese beachtliche Leistung, haben wir sowohl dem Hauptamt als auch dem Ehrenamt zu verdanken“, betonte Weiland.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten stand die Kampagne des VdK-Bundesverbandes „Nächstenpflege braucht Kraft und Unterstützung“, in die sich auch der KV Tauberbischofsheim mit einem zu dieser Thematik extra neu gegründeten Arbeitskreis engagiert einbrachte. Hierzu veranstaltete der KV im September eine Podiumsdiskussion in Königshofen, um sowohl die Problematik als auch die Herausforderungen und zukünftige Chancen der Nächstenpflege mit renommierten Teilnehmern aus Politik und Sozialwesen zu erläutern.

Ebenfalls um das Thema „Nächstenpflege“ drehte sich eine Pressekonferenz in der Tauberbischofsheimer VdK-Geschäftsstelle gleichsam mit renommierten Vertretern aus Politik und Sozialwesen im Juni, der nach zweijähriger Coronapause wieder erfolgte Messeauftritt des VdK-KV auf der Agima 2022 in Königshofen im September und ein Besuch der Gesundheitstage in Stuttgart inklusive eines Treffens mit dem VdK-Landesverbandsvorsitzenden Hans-Josef Hotz. Bereits im Februar 2022 startete der Kreisverband Tauberbischofsheim einen Aufruf angesichts des Kriegs in der Ukraine von dort Flüchtende zu unterstützen und zu betreuen sowie die aktive Mithilfe, Wohnraum zu suchen oder zu vermitteln. Gleichzeitig sammelte der VdK-KV Geld- und Sachspenden für Flüchtlinge aus der Ukraine, beispielsweise bei einem „Gerlachsheimer Brückenschoppen“ der örtlichen CDU.

Weitere Aktivitäten waren unter anderem eine Exkursion nach Stuttgart in den Landtag speziell für Frauenvertreterinnen und die Behinderten-Obleute einschließlich eines dortigen Empfangs durch Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart sowie die Durchführung zweier Schulungen in Edelfingen zu den Themen „Kassenbuch Sodalis“ und „Datenschutz“ unter Regie kompetenter Experten.

Eine in der abgelaufenen Geschäftsperiode 2022 insgesamt positive Wirtschaftssituation des VdK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim vermochte Schatzmeisterin Margot Härtl zu vermelden. Nachdem die beiden Revisoren Reinhold Adelmann und Norbert Dühmig eine beanstandungsfreie Finanzführung bestätigten, konnte der Vorstand einstimmig entlastet werden. Feierlich verabschiedet wurde der bisherige Jugendvertreter und Beisitzer Marco Hess, der auf eigenen Wunsch aus diesem Amt ausscheidet.

„Der VdK ist ein moderner Dienstleister mit vielfältigen und umfassenden Serviceangeboten“, hoben in Grußworten unisono Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart, Kreissozialdezernentin Elisabeth Krug und Bürgermeisterstellvertreter Andreas Lehr hervor. Zudem bezeichneten sie den VdK als „Kitt der Gesellschaft“ und sozialpolitisch aktiven Interessensverband, der angesichts der immer höheren Zahl an älteren Senioren und Pflegebedürftigen noch zunehmend weitere Bedeutung bekomme.

Wesentliche Höhepunkte des VdK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim im laufenden Jahr sind die dritten VdK-Gesundheitstage von Samstag, 13., bis Sonntag, 14. Mai, in Grünsfeld und das 75-Jahr Jubiläum des KV. Hierzu wird eine Festschrift erstellt und bei den Gesundheitstagen herausgegeben sowie eine Jubiläumsfeier für geladene Gäste veranstaltet.

Die dritten Gesundheitstage in und neben der Stadthalle Grünsfeld stehen unter dem Motto „Nächstenpflege – Chancen und Herausforderungen in der Zukunft“. Dazu werden zu Themen wie etwa Pflege, Barrierefreiheit, Rente, Reha und Soziales eine Ausstellung sowie viele interessante und Informative Fachvorträge präsentiert. Ein Rahmenprogramm mit zahlreichen und teils renommierten Musikgästen sowie eine Bewirtung mit vielfältigen Angeboten runden die Veranstaltung ab. pdw