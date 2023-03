Listenspitzenkandidatin Prof. Dr. Andrea Wechsler stellte sich vor

Main-Tauber-Kreis. Die Wahl der Delegierten für die CDU-Bezirksvertreterversammlung Nordwürttemberg und zur Landesvertreterversammlung der CDU Baden-Württemberg jeweils zur Aufstellung der Landesliste für die Europawahl im Frühjahr 2024 sowie die Vorstellung der designierten Listenspitzenkandidatin der CDU Baden-Württemberg, Prof. Dr. Andrea Wechsler, standen im Mittelpunkt einer Mitgliederversammlung des CDU-Kreisverbandes Main-Tauber. „Dieser Termin ist insofern besonders wichtig, weil es darum geht, im April bei der Bezirks- und im Mai bei der Landesversammlung die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten der CDU Baden-Württemberg für die Europawahl festzulegen“, betonte der CDU-Kreisverbandsvorsitzende und Wahlkreisabgeordnete Prof. Dr. Wolfgang Reinhart in der Tauberbischofsheimer Stadthalle.

.„Die Bedeutung der Europäischen Union wird häufig unterschätzt, obgleich über 50 Prozent der gesetzlichen Vorschriften in Deutschland durch Richtlinien des EU-Parlaments und der EU-Kommission bedingt sind“, hob Reinhart hervor. Die designierte CDU-Kandidatin für die EU-Wahl 2024, Prof. Dr. Andrea Wechsler, ist promovierte Juristin, Professorin an der Hochschule Pforzheim für Wirtschaftsprivatrecht und als Wirtschafts-Mediatorin tätig. Sie engagiert sich mit Forschungs- und Praxisprojekten in den Bereichen des europäischen und internationalen Wirtschaftsrechts. Ihre Projekte sind inspiriert unter anderem durch Studien in Oxford, Peking, New York und München sowie von ihrer Zeit am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. „Ich habe höchsten Respekt vor Wielands Entscheidung, mir gegebenenfalls Platz eins der CDU-Landesliste in Baden-Württemberg für die Europawahl zu überlassen und stehe als überzeugte Europäerin zur Verfügung, mich für das Amt als EU-Parlamentarierin im Dienst der CDU zu bewerben“, bekräftigte sie.

„Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren bei einem Miteinander die politischen sowie gesellschaftlichen Aufgaben und Herausforderungen meistern können und werden“, meinte Landrat Christoph Schauder in einem Grußwort. „Allerdings kommen wir als Landkreis und unsere Kommunen bei der aktuellen Migrationspolitik allmählich an unsere Grenzen“, gab er exemplarisch für gegenwärtige Herausforderungen zu bedenken.

Als Delegierte des CDU-Kreisverbands Main-Tauber zur Bezirksvertreterversammlung am 15. April 2023 wurden gewählt (in der Reihenfolge der am meisten erhaltenen Stimmen): Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL Ottmar Dürr, Gabriele Reinhart, Joachim Döffinger, Angelika Döhner, Dominik Martin, Nina Warken MdB, Anette Schmidt, Heike Döffinger, Egbert Wöppel, Dr. Urban Lanig, Axel Wältz, Marie-Sophie Lanig, Ute König, Dr. Renate Heinisch, Maximilian Joachim, Hedwig Lanig und Melchior Döhner. Als Delegierte zur Landesvertreterversammlung am 13. Mai 2023 wurden gewählt: Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL, Nina Warken MdB, Gabriele Reinhart, Joachim Döffinger, Ottmar Dürr, Dominik Martin, Angelika Döhner und Dr. Urban Lanig. cdu