Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Breitensportveranstaltung - Veranstalter, Sponsoren, Medienpartner und Stadt freuen sich auf Event nach zweijähriger Corona-Pause und hoffen auf viele Teilnehmer und Helfer Bad Mergentheim: 15. Stadtlauf am 9. Juli erst in den Abendstunden

Nach zweijähriger Corona-Pause findet der 15. Stadtlauf in Bad Mergentheim am Samstag, 9. Juli, statt. Die Hauptläufe starten an diesem Sommertag bewusst erst nach 18 Uhr.