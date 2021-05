Stadtlauf findet 2021 nicht statt

Bad Mergentheim. „Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit den Verantwortlichen bei der Stadt Bad Mergentheim und den Sponsoren sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass der Stadtlauf Bad Mergentheim nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann und deshalb in diesem Jahr nochmals abgesagt werden muss“, so Veranstalter Achim Kaufmann in einer Pressemittelung. Man werde den nächsten Stadtlauf deshalb für das Jahr 2022 planen. Als Termin ist der gewohnte Frühjahrstermin vor Ostern vorgesehen. Er wird im nächsten Jahr dann am Samstag, 9. April, stattfinden.

