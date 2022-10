Quer durch die Geschichte der Welt

Frauen haben nicht nur im Alltag, sondern auch in der Politik, Wissenschaft, Kunst und Literatur ihre Spuren hinterlassen, waren Vorreiterinnen und haben sich in Männerdomänen durchgesetzt. Einige dieser Frauen stellt Raffaela Schöbitz in ihrem Kinderbuch „Mach dir die Welt – 30 Frauen erzählen: Ein Buch zum Mitmachen“ (Leykam Verlag) allen Kindern ab acht Jahren vor. Die Autorin verleiht 30 Persönlichkeiten quer durch die Weltgeschichte eine Stimme – Mathematikerin Ada Lovelace, Tierwissenschaftlerin Temple Grandin und Menschenrechtsaktivistin Ute Bock erzählen über ihr Leben, ihre Kindheit und Jugend. Dabei stellen sie Fragen an ihre Leser: Wie würdest du das machen, wie würdest du dich verhalten? Dieses Mitmachbuch regt dazu an, mutig zu sein und auch einmal Dinge auszuprobieren, an die man bisher noch nicht gedacht hat. Der Leser wird dazu angeregt, ein Selbstportrait zu malen, ein Gedicht zu schreiben, oder sich zu überlegen, was er im Alltag fürs Klima tun kann, oder eine bunte Collage zu kleben: Eine Inspiration, die Welt mitzugestalten. Mit Porträts von Josephine Baker, Simone de Beauvoir, Ute Bock, Indira Ghandi, Frida Kahlo, Gitanjali Rao, Valentina Tereshkova, Zheng Yisao und vielen mehr. Special guests: Mithu Sanyal, Andrea Grill, Emilia Roig und Katharina Kösl.

