Abschlussfeier an der Kopernikus-Realschule Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Nach fünf beziehungsweise sechs ereignisreichen Schuljahren beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Kopernikus-Realschule ein neuer Lebensabschnitt. „Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten“, schrieb einst der Dichter Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“. In diesem Sinne folgte auf den wunderschönen Gottesdienst in der Marienkirche, mit dem Motto „Wege gehen – weggehen“ die festliche Abschlussfeier im Kursaal, welche von Emely Helwer, der Schülersprecherin und Moderatorin des Abends eröffnet wurde.

In festlicher Abendrobe liefen die Jugendlichen in den Kursaal ein, diesmal zu dem Lied „Feel this moment“. Rektor Herr Knebel hielt die Abschlussrede. Er freute sich, dass man in diesem Jahr wieder gemeinsam feiern konnte. Eltern, Lehrer und Freunde waren den Schülerinnen und Schülern wichtige Lehrmeister, sagte Knebel. Einige von ihnen seien ganz besonders prägend und hilfreich auf dem Lebensweg gewesen.

„Zeit, neue Wege zu gehen“

In Anlehnung an das Motto zum Gottesdienst führte er auch die Bedeutsamkeit vor Augen, eine wichtige Etappe des Weges geschafft zu haben. Nun sei es an der Zeit „zu gehen“, und neue „Wege zu gehen“. Viele werden das Abitur absolvieren, andere eine weiterführende Schule besuchen. Wieder andere haben sich für eine Ausbildung entschieden. Mit herzlichen Wünschen verabschiedete Knebel die Schülerinnen und Schüler: „Für Euch soll jede Menge los sein. Der Himmel wolkenlos, Euer Glück wunschlos, Euer Schutzengel arbeitslos, Eure Arbeit mühelos und die guten Zeiten endlos.“ Auch der Elternsprecher Herr Strecker richtete das Wort an die Schülerinnen und Schüler. Er selber war einst Schüler an der Kopernikus-Realschule gewesen und erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In Gedanken rief Erfolge und Misserfolge sowie die schönen Momente, die man weiter im Herzen tragen wird, zurück. Im Anschluss an die Rede erfolgten nun im Wechsel mit musikalischen Beiträgen die Zeugnisverleihung und Preisübergabe, wobei zweimal die Traumnote 1,0 erreicht wurde. Die musikalische Unterhaltung erfolgte durch die talentierten Sänger der Kopernikus-Realschule Sören Gabriel Beitel, Tristan Rother, Anastasija Stankovic und Emely Helwer, die gefühlvoll von Tim Leiser am Piano begleitet wurden. Zudem präsentierte jede Klasse Impressionen aus ihrer gemeinsam erlebten Schulzeit und von erlebnisreichen Ausflügen, die jede Menge Spaß bereithielten und eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag darstellten. Die erfolgreichen Realschüler im einzelnen (in Klammern die mit Preisen bzw. Lob ausgezeichneten Schüler): Klasse 10k mit den Klassenlehrerinnen Frau Singer und Frau Kaludra: Noana Felsenmeier (P), Filippa Marie Oberle (P), Emely Helwer (P), Carmen Roßbach (P), Denis Zaam (P), Sophia Braun (P), Arita Mehmeti (P), Viktoria Engel (P), Svea Vieira (P), Emilia Zoe Lühdner (L), Tristan Rother (L), Michelle Deibert (L), Elisa Schauer (L), Teodora Terzik (L), Inessa Romaker, Kristina Burkardt, Alina Nickel, Kiara Kubsky, Michel Feldhoff, Patrizia Walz, Leonie Krebs, Ramze Mcheimech, Benedikt Krüger, Joel Baus, Maximilian Seitz, Emilia Birresborn, Kai Barclay.

10m mit dem Klassenlehrer Herr Steiner: Tim Heink (P), Angelia Dies (P), Eva Landwehr (P), Melissa Deisling (P), Timo Eisinger (P), Emely Maya Springer (P), Tim Leiser (P), Yvonne Genrich (P), Lana Jule Anzmann (B), Rahel Knapp (B), Alexander Deisling (B), Dorothea Scheidel (B), Kira Schneider (B), Valeriya Chernova (B), Mayleen Stauber (B), Tea Regovic (B), Tonia Helebrant (B), Leon März, Julia Knorr, Nele Marlis Mahdawi Nader, Sören Gabriel Beitel, Nikolai Knapp, Andreas Rait, Marcel Schwabenland, Valentina Markovic, David Korel.

10s mit den Klassenlehrerinnen: Frau Schneider und Frau Bäuerle: Chiana Gebert (P), Celine Lena Herold (P), Dana Bauer (P), Moritz Gerner (P), Sefa Aydinlioglu (B), Adelina Lange (B), Luca Raithel (B), Erwin Schäfer (B), Christian Ertel, Paul Josef Schwab, Brian Harsch, Johann Wellm, Daniel Koch, Linus Zehnder, Alexis Lea Schalbe, David Schmidt, Felicitas Ayleen Giertz, Lennart Fleischhacker, Luca Ilic, Gabrijela Primorac, Rebecca Egner, Lukas Heiko Mittnacht, Fabian Mattern, David Weigand.

9b mit der Klassenlehrerin Frau Landwehr: Daniel Kromm, Daniel Helwig, Majed Alsousi, Kevin Lenzner, Richard Schulz, Dominik Felk, Sascha Wiebe, Rick Zimmer, Ryan Gleißner, Daniel Bock.