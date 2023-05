41 Auftritte beim Nachtbummel

Bad Mergentheim. Unter dem Motto „ Bad Mergentheim klingt gut“ findet am Freitag, 19. Mai, wieder der beliebte Nachtbummel der Bad Mergentheimer Citygemeinschaft statt. Flanieren, einkaufen und genießen heißt es bei der langen Einkaufsnacht im Zentrum der Kurstadt. Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt haben ihre Türen bis 22 Uhr geöffnet und bieten besondere Aktionen an. Bis 23 Uhr gibt es Live-Musik und Aktionen – insgesamt 41 Auftritte.

Solo-Künstlerinnen, Künstler und Bands sowie Musizierende in Vereinen und Chören sorgen für das passende Rahmenprogramm des Abends. Von Rock über Heavy-Metal und Oldies bis Pop ist für alle Geschmäcker beim großen Open-Air-Konzert in der Altstadt etwas dabei. Sogar ein Pianist ist diesmal mit von der Partie. Das musikalische Unterhaltungsprogramm auf den öffentlichen Plätzen wurde erneut vom Arbeitskreis „Innenstadtbelebung“ der Citygemeinschaft organisiert. Die Vorbereitungen für dieses besondere Shoppingerlebnis, das inzwischen ein Highlight im Veranstaltungskalender der Kurstadt ist, laufen auf Hochtouren.

Die Türen sind bei rund 50 teilnehmenden Geschäften und Häusern in der gesamten Kurstadt wieder bis 22 Uhr geöffnet. Ab 17.30 Uhr gibt es an verschiedenen Plätzen Live-Musik, gute Unterhaltung und kulinarische Köstlichkeiten. Junge Bands, erfahrene Chöre und Musikgruppen zeigen ihr Können. Daneben werden auch wieder kulinarische Köstlichkeiten von regionalen Gastgebern angeboten. Die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler locken unterdessen mit vielen Attraktionen. stv/sabix