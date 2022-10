Kuno Throm holt sich Platz eins

Assamstadt. Zur ersten Verbands-Gebrauchs-Prüfung der LG der Kleinen Münsterländer Württemberg-Hohenlohe waren acht Gespanne gemeldet, die sich an der Dolinen-Hütte in Assamstadt trafen. Dieser Treffpunkt hatte sich bei den letzten Prüfungen bewährt, da man von dort schnell in die Reviere kommt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Prüfungsobmann Martin Hofer erklärte allen Teilnehmern den Ablauf und die einzelnen Fächer der Prüfung sowie die Gruppenaufteilung. Es bildeten sich zwei Gruppen mit jeweils vier Gespannen.

Den Hunden und ihren Führern stand ein wahrhaft strammes Programm bevor. Der Regen, der im Sommer oft sehnlich, aber vergebens erwartet wurde, hatte seine Präsenz wohl auf dieses Wochenende konzentriert. Denn an beiden Tagen kam sehr viel feuchtes Nass vom Himmel. Denn hatten die Prüflinge alles gegeben – und am Schlusstag in Laibach durften sich alle freuen, denn sie hatten bestanden. Suchen-Sieger wurde der ehemalige Prüfungsobmann Kuno Throm mit Frodo vom wilden Meer mit hervorragenden 323 Punkten. Trotz einiger gesundheitlicher Rückschläge in den letzten Jahren hat Throm mit seinem Vierbeiner mit viel Routine dieses Kunststück vollbracht.

Mehr zum Thema Leichtathletik Viele gute Leistungen für die Bestenliste Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Veranstaltung Bad Mergentheim: Mensch und Tier am Ende völlig durchnässt Mehr erfahren Ferienprogramm Ein Tag mit den Jägern Mehr erfahren

Der zweite Vorsitzende der LG, Alfred Holz, beglückwünschte alle erfolgreichen Gespanne, die jetzt für weitere Aufgaben gewappnet sind.