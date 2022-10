Ein Tag mit den Jägern

Assamstadt. Einen Tag mit den Jägern verbrachten 25 Kinder im Rahmen des Ferienprogramms in Assamstadt. Nachdem sich die Mädchen und Jungen eingefunden hatte, wurde gemeinsam mit Jägern und Hunden zum Treffpunkt gewandert. Los ging es: Richtung „Hexenhäusle“, vorbei an einem blühenden Biotop-Acker über eine Wiese am Waldrand entlang zum Dachsbau im Mergentheimer Grund. Nächstes Ziel war ein Hochsitz, von dem aus die Kinder nach Wild Ausschau halten durften. Am „Hexenhäusle“ angekommen, klopften die Kinder fleißig an die Tür – aber niemand machte auf. Deshalb ging es zur „rollenden Waldschule“ und Jugendobfrau Sibille Rüdinger-Bauer von der Jägervereinigung Tauberbischofsheim. Dort galt es, Tiere zu erraten. Auf einmal schaute tatsächlich eine „Hexe“ aus dem Fenster des „Hexenhäusles“ heraus. Es war eine liebe Hexe, die Gummibärchen verteilte.

Später durften die Kinder noch Gehörn-Perlen-Ketten basteln, Stempeln und aus Ästen, die sie im Wald gesammelt hatten, Türme bauen. Der Tannenzapfen-Hindernislauf war eine besondere Herausforderung. Abschließend wurde alle mit einer Medaille von Kuno Throm belohnt. Es war ein gelungener Nachmittag, der mit einer gegrillten Wildbratwurst und viel Spaß am „Hexenhäusle“ zu Ende ging. kt