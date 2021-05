Auftritt der VfB-Legenden als Highlight

Assamstadt. Mit sinkenden Corona-Inzidenzwerten steigt die Chance der rund 1200 Mitglieder des TSV Assamstadt mit jedem Tag, schnell wieder in ihren jeweiligen Abteilungen sportlich tätig werden zu können. Wie die beiden Vorsitzenden Christian Hügel und Christian Geißler unisono mitteilen, sei dieser Moment jetzt gekommen. Dem Verein werde nun wieder jenes Leben eingehaucht, das in den vergangenen gut zwölf Monaten nahezu komplett zum Erliegen gekommen war. „Bei uns war alles auf Null zurückgedreht.“

AdUnit urban-intext1

Während manch anderer Verein oder Verband aufgrund der Lockdowns bei den Mitgliederzahlen in personeller Hinsicht durch Austritte arg gerupft wurde, sei der TSV von einem solchen Exodus verschont geblieben und wartet mit konstanten Zahlen auf, so die beiden Frontmänner des Clubs. Wenn zwischendurch mal etwas gelaufen sei, dann habe man das problemlos bewältigen können. Christian Hügel hatte nämlich rechtzeitig und in enger Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung ein Hygienekonzept ausgearbeitet, von dem über den Sportverein hinaus viele profitiert hätten.

Die VfB-Legenden treten 2022 in Assamstadt auf – mit dabei wohl auch Kevin Kuranyi (links). © DPA

Die Corona bedingte „Auszeit“ habe bei allen Lust gemacht, wieder in Aktion zu treten, sind sich die beiden Vorsitzenden einig. Und sie sei auch nicht demotivierend gewesen – eher das Gegenteil sei der Fall. Denn es habe immer wieder Anfragen gegeben, wann denn das Vereinsleben in all seinen Facetten wieder Fahrt aufnehme.

Ein Ereignis werfe bereits jetzt seine Schatten voraus: Der TSV Assamstadt begeht im kommenden Jahr seinen 75. Geburtstag. Und dieses Jubiläum soll groß gefeiert werden – und zwar hoffentlich in der Nach-Corona-Zeit wieder unter normalen Rahmenbedingungen. „Die Mitglieder und alle Bürger haben wieder große Lust auf solche geselligen Events“, teilen Hügel und Geißler mit, denn sie hätten es lange „ohne“ aushalten müssen.

AdUnit urban-intext2

Absolutes Highlight eines viertägigen Sportfestes von 1. bis 4. Juli 2022 wird am Sonntag, 3. Juli, der Auftritt der Legenden des VfB Stuttgart, die auf dem Assamstadter Sportgelände auf eine Regionalauswahl verdienter Kicker treffen. In welcher Aufstellung sich die Schwaben kommendes Jahr präsentieren werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt freilich noch nicht fest. Aber die Fans dürfen sich auf klangvolle Namen wie Kevin Kuranyi, Cacau, Hansi Müller oder Guido „Diego“ Buchwald freuen, wie Christian Hügel im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten betont.

Auftakt zu den vier Jubiläumstagen sind ein Festumzug sowie der offizielle Festakt am Freitag, 1. Juli. Am Folgetag soll der „Ansmann-Cup“ der Leichtathleten durchgeführt werden, es sind verschiedene Fußballspiele in Planung. „Doch uns ist es wichtig, dass jede Abteilung des TSV genug Raum erhält, sich vor großem Publikum zu präsentieren“, meint Hügel weiter.

AdUnit urban-intext3

Der Sonntag steht nach einem Gottesdienst zum Auftakt ganz im Zeichen der Familie mit vielen Angeboten im Rahmenprogramm des VfB-Auftritts. Und montags, zum Abschluss, ist unter anderem noch ein Fußballturnier für Firmen vorgesehen.

AdUnit urban-intext4

Trotz Corona sind die Macher des TSV bereits wieder rege aktiv, denn zum Vereinsgeburtstag ist auch eine große Chronik in Vorbereitung, die es gedruckt und digital gibt. ktm