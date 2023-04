Wechsel bei Führung der Abteilungswehr

Steinbach. Bei der Feuerwehr gab es nach 22 Jahren einen Wechsel in der Führung. Stehende Ovationen gab es bei der Verabschiedung des bisherigen Abteilungskommandanten Volker Banschbach sowie Mathias Schild in Doppelfunktion als Kassier und Schriftführer nach erfolgreichen 22 Jahren und dem stellvertretenden Abteilungskommandanten Bernd Förtig nach 17 Jahren aus ihren Ämtern. Abteilungskommandant Banschbach ging in der Jahreshauptversammlung auf die Statistik der Abteilungsfeuerwehr ein, die zum 31. Dezember 022 bei rund 300 Einwohnern von 41 Mitgliedern in der aktiven, neun in der Jugend- und zehn in der Alterswehr getragen wird. 2019 hatte man sieben, 2020 fünf, 2021 zwölf und 2022 neun Einsätze zu bewältigen. Jugendwart Tobias Farrenkopf erläuterte, dass sich die Jugendwehr zwar von 2019 14 Mitgliedern auf aktuell neun reduziert habe, aber inzwischen seien auch vier davon in die aktive Wehr übernommen worden. Schriftführer Mathias Schild, der noch einmal im Detail auf gleich vier Berichtsjahre einging, zog das Fazit, dass die Wehr trotz der Corona-Einschränkungen immer einsatzbereit gewesen sei. In seiner Funktion als Kassier konnte er eine zufriedenstellende Kassenlage bieten, und die Kassenprüfer Alois Landeck und Bernhard Fabrig bescheinigten ihm eine korrekte Kassenführung. So fiel die Entlastung des Vorstands auf Antrag von Bürgermeister Dr. Rippberger – auch als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit – einstimmig aus.

Per Handschlag wurden offiziell in die aktive Wehr Lars Blase, Maximilian von Wedel, Felix Müller und Jonas Müller sowie Janik Esposito neu aufgenommen. In die Alterswehr aufgenommen wurden Walter Landeck und Martin Farrenkopf. Mit Urkunden und Präsenten wurden ausgezeichnet für ihren langjährigen ehrenamtlichen Dienst am Nächsten. 15 Jahre Philipp Farrenkopf, Markus Grimm, Tobias Farrenkopf. Für 25 Jahre Matthias Schöllig und Christoph Helter. Für 40 Jahre Günter Hilbert und für 50 Jahre Alois Landeck, Bernhard Fabrig und Hilmar Herkert.

Unter Leitung von Bürgermeister Rippberger und Gesamtkommandant Peiß ergab sich folgender Vorstand: Abteilungskommandant Wolfgang Farrenkopf, Stellvertreter Volker Banschbach, Vertreter Gesamtausschuss Markus Grimm, Jugendwart Tobias Farrenkopf, stellvertretender Jugendwart Tino Herkert, Gerätewart Karl-Georg Müller, Schriftführer Janik Esposito, Kassier Alexander Farrenkopf, Kassenprüfer Mathias Schild und Edgar Farrenkopf, Ausschuss Bernd Förtig, Philipp Blatz, Christoph Helter, Markus Farrenkopf und Niklas Herkert, erster Vertreter Alterswehr Bernhard Fabrig. Nach den Grußworten für die engagierte Wehr und vor allem die hervorragende Jugendarbeit leitete Farrenkopf zum gemütlichen Teil des Abends über. L.M.