„Authentisch und sympathisch“

Ahorn. Bürgermeister Benjamin Czernin sprach in seiner Laudatio auf Roland Englert von einer Zeitenwende: „Seit 1994, also fast 30 Jahre lang, warst du nun kommunalpolitisch aktiv, davon 24 Jahre als Ortsvorsteher von Eubigheim. Viele Eubigheimer kannten nur dich als Ortsvorsteher.“

Der Rathaus-Chef erinnerte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Eubigheim an die vielen Maßnahmen, die Roland Englert begleitet hat – er erwähnte die Erschließung der Baugebiete „Schusteräcker II und III“, die Errichtung des Hochwasserschutzes, die Sanierung der Straßen nach Neidelsbach und Obereubigheim, die Erweiterung des Lernhauses Ahorn und die Errichtung des multifunktionellen Kleinspielfeldes am Sportplatz. Benjamin Czernin sagte: „Für die Bürger warst du aber viel mehr als ihr Ortsvorsteher. Du warst Ansprechpartner, Kummerkasten, Wegbegleiter, Unterstützer, Vereinsmeier und so vieles mehr. Als Mensch warst und bist du authentisch, im Ort beliebt, ein Sympathieträger.“ Er dankte ihm für die „sehr gute und unkomplizierte Zusammenarbeit“ in den vergangenen knapp zwei Jahren: „Das hat mir den Einstieg in das Amt des Bürgermeisters doch sehr erleichtert. Wir werden dich im Gremium sehr vermissen und freuen uns aber auf jede erneute Begegnung mit dir.“

Roland Englert bedankte sich und betonte, dass es ihm stets eine Ehre war, „Ortsvorsteher von Eubigheim, diesem tollen Ort, sein zu dürfen“. Die Wertschätzung seiner Person zeigte sich im langanhaltenden Applaus der Gremiumsmitglieder und der vielen Zuhörer. Als sein Nachfolger wurde einstimmig Bernhard Offner gewählt und von Bürgermeister Czernin vereidigt. Ebenso einmütig fiel die Wahl seiner Stellvertreterin Simone Strenkert aus. sk