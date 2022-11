Anderen Kindern Freude schenken

Main-Tauber-Kreis/Ahorn. Helfen und Teilen standen im Mittelpunkt der Kinder und Jugendlichen des Lernhauses Ahorn. Voller Stolz übergaben sie rund 75 Weihnachtspäckchen an Benedikt Baumann und Alexander Hofmann von Round Table 172 Tauberbischofsheim.

Im Rahmen der Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“ werden diese an bedürftige Kinder in entlegenen und ländlichen Regionen Osteuropas gebracht. Dieses Projekt sei zu einer Herzensangelegenheit geworden, berichten Benedikt Baumann und Alexander Hofmann übereinstimmend. Die als Verbindungslehrerin für die Durchführung verantwortliche Bianca Joseph ergänzt: „Wir sind Weltethos-Schule, somit passt Kinder helfen Kindern sehr gut zu uns.“

Round-Table-Präsident Stefan Strebel sagte kürzlich bei der symbolischen Scheckübergabe an den „Freunde helfen!“-Konvoi für die Ukrainehilfe (wir berichteten) gegenüber den FN: „Wir freuen uns sehr über die Bereitschaft der Schulen und Kindergärten in der Region, sich zu beteiligen. Es ist schön, dass die Kinder bereit sind, etwas abzugeben, um damit anderen Kindern eine Freude zu machen. Ihre Altersgenossen in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und der Ukraine haben dort wirklich ganz andere Probleme als wir hier und freuen sich extrem über Geschenke.“

Michael Grethe, der beim „Freunde helfen!-Konvoi“ für die Beschaffung der Hilfsgüter und den Einkauf zuständig ist, stimmte ihm zu und meinte: „Einem Kind, das sonst nichts zu Weihnachten bekommt, ein Päckchen in die Hand zu drücken und sein Strahlen zu sehen, ist uns die ganze Mühe wert.“ Bereits zweimal hat er einen solchen Konvoi begleitet und bricht am 3. Dezember erneut nach Moldawien auf.

Der Weihnachtspäckchenkonvoi besteht seit 2001 und wird seit einigen Jahren von der dafür gegründeten WPK Weihnachtspäckchenkonvoi gGmbH durchgeführt, einer 100-prozentigen Tochter der Stiftung Round Table Deutschland. Sie wird getragen von den vier Organisationen mit über 13 000 Mitgliedern: Round Table Deutschland, Ladies Circle Deutschland, Tangent Club Deutschland und den Old Tablers Deutschland, die Kinder in Schulen und Kindergärten einladen, vor Weihnachten Päckchen für Kinder in Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine zu packen. Die WPK kümmert sich um das Einsammeln, Verpacken in Umkartons, Zusammenstellen der Umkartons zu Paletten, den Transport der Paletten in die Zielländer und die Verteilung der Päckchen vor Ort.

Vor der Pandemie, im Jahr 2019, brachten 37 Lkw rund 170 000 Weihnachtspäckchen in diese Länder.

So wie der Weihnachtspäckchenkonvoi für die Päckchen zuständig ist, zeichnet der „Freunde helfen!“-Konvoi für den Transport von Hilfsgütern verantwortlich. Seit Jahren werden dadurch tonnenweise Hilfsmittel nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine gebracht. Dass das genau die Länder sind, die auch der Konvoi ansteuert, ist kein Zufall: Der „Freunde helfen!“-Konvoi ist der kleine Bruder des Weihnachtspäckchenkonvois, oft wird er auch der „Sommerkonvoi“ genannt.

Über die Jahre hat sich aus der Hilfe eine Freundschaft entwickelt, und so wurden den Mitgliedern auch immer mehr Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gezeigt, wo gemeinsam entschlossen wurde, dass Hilfe hier dringend notwendig ist. een/sk