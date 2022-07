Volksfest zog Schaulustige an

Adelsheim. Das 73. Adelsheimer Volksfest fand am vergangenen Wochenende in Anwesenheit von hunderten Besuchern statt. Der Festumzug durch die Stadt, angeführt von Bürgermeister Wolfram Bernhardt, begeisterte zahlreiche Schaulustige. Buchstäblich Flagge zeigten der Fasnachtsverein, die Schützen, der VdK, der evangelische und katholische Kindergarten, die Sänger, die Traktorenfreunde, das Rote Kreuz, der Partnerschaftsverein, der Fußballverein, der Tennisverein und Adelsheim leuchtet.

Extra angereist war eine Abordnung aus der französischen Partnergemeinde Berchères-sur-Vesgre. Die Freiwillige Feuerwehr, die ebenso im Zug vertreten war, erfrischte die Teilnehmer mit ihrem Wasserschlauch. Zahlreiche Verkaufsstände boten Köstlichkeiten aus der Region, Bücher und für die Kinder Stofftiere und Süßigkeiten an. Bürgermeister Wolfram Bernhardt zeigte sich über die Möglichkeit zur Durchführung des Volksfestes trotz anhaltender Corona-Pandemie sehr erfreut. Er dankte in seiner Eröffnungsansprache den rund 190 Ehrenamtlichen, ohne deren Arbeitszeiteinsatz die Übernahme von Schichten und Kuchen- und Salatspenden nicht möglich wäre.

Sein Gruß galt vier anwesenden Hannoveranern, die zusammen mit der Stadtverwaltung den „Masterplan Innenstadt“ in die Tat umsetzen werden. Sie werden in Kürze wieder in Adelsheim zu sehen sein. Ein Willkommensgruß in gestochenem Französisch galt der Abordnung der französischen Partnergemeinde. Angekündigt und eingeleitet von der Musikkapelle erfolgte um 14.45 Uhr der Bierfassanstich durch Bürgermeister Bernhardt. Obwohl laut Selbstauskunft das erste Mal, gelang ihm der Anstich unter großem Beifall hunderter Zuschauer mit dem ersten Schlag. cg