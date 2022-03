Viele Pläne für das Areal der Baulandhalle

Osterburken. Auf der Gemarkung Osterburken soll eine Freiflächenphotovoltaikanlage „Solarpark Hügelsdorf“ nahe der B 292 entstehen. Im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplans sind verschiedene öffentliche und private Stellungnahmen eingegangen (wir berichteten). Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Montagabend nun, dass der Bebauungsplan sowie die örtlichen Bauvorschriften entsprechend der Abwägung zu den eingegangenen Stellungnahmen ergänzt und angepasst werden. Auch die Flächennutzungsplanänderung wird entsprechend der Abwägung des Gemeinderats zu den eingegangenen Stellungnahmen ergänzt und angepasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die abgeänderten Pläne werden in einer zweiten Offenlage ausgelegt. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Fortschreibung des Sanierungskonzepts und der Sanierungsziele „Areal Altstadt“. Die Stadt hat mehrere Grundstücke, die an die Baulandhalle grenzen, bereits im vergangenen Jahr in das Sanierungsgebiet aufgenommen. „Die Sanierungsziele, die in diesem Areal neu aufgenommen werden sollen, sind zum Beispiel die zukunftsfähige Weiterentwicklung der Kinderbetreuungseinrichtungen, die Belebung der Altstadt durch Schaffung eines zentralen Ortes zur altersübergreifenden Begegnung sowie gemeinsamen Freizeitgestaltung und die Modernisierung und zukunftsfähige Weiterentwicklung der Baulandhalle“, erklärte Bauamtsleiter Matthias Steinmacher.

Es gehe nun darum, genau zu definieren, was im Bereich möglich sei. Dazu präsentierte Steinmacher eine Konzeptskizze. Auf dem rund 9600 Quadratmeter großen Areal soll eine dreigruppige Kindertageseinrichtung mit Familienzentrum entstehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zudem soll die Baulandhalle entweder modernisiert oder durch einen Anbau erweitert werden. Um diese Pläne in die Tat umsetzen zu können, müssen die genannten Ziele für die künftige Entwicklung zunächst in das bereits bestehende Konzept ergänzt werden. Dem stimmte der Gemeinderat zu.