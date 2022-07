Preisregen ging über Schülern nieder

Osterburken. Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel begrüßte zur Entlassungsfeier des Abiturjahrgangs des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) zahlreiche Gäste in der Aula der Schule.

„Es ist keine Schande nichts zu wissen, aber nichts lernen zu wollen“ (Platon), so Regina Krudewig-Bartel in ihrer Festansprache. In der heutigen Gesellschaft stehe das Lernen mit im Vordergrund. Kritikfähigkeit, Toleranz, Respekt, dies alles werde in unserer Gesellschaft zunehmend wichtig. Bildung sei mehr als viel zu wissen. Auf Herzensbildung und Einfühlungsvermögen gegenüber allen und alles komme es zunehmend an. Ohne Herzensbildung funktioniere kein Zusammenleben, das Herz und Verstand gehören zusammen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben Orientierung vermittelt, die Eltern gaben Sicherheit. Aber auch die Erfahrung sei ein wichtiger Lehrmeister und müsse nun zu ihrem Recht kommen, so Krudewig-Bartel, die den Absolventinnen und Absolventen den Gewinn vieler Erfahrungen wünschte und sie damit in ihren neuen Lebensabschnitt entließ.

In seinem Grußwort lobte der Erste Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen und überbrachte die Gratulation des Landrats. „Sie haben allen Grund zu feiern.“

Es folgte die Zeugnisausgabe durch Regina Krudewig-Bartel, Uwe Rossa und allen Tutorinnen und Tutoren. Regina Krudewig-Bartel und Uwe Rossa überreichten im Anschluss die Preise. Jana Alter erhielt für ihre langjährige Mitwirkung in der Schülermitverantwortung als Schülersprecherin eine Anerkennung und einen Preis der Sparkasse Neckartal-Odenwald für ihr soziales Engagement in verschiedenen Bereichen. Hannah Ballweg bekam für sehr gute Leistungen in allen Fächern einen Klassenpreis und für ihre langjährige Mitwirkung in der Big-Band eine Anerkennung. Lea Brümmer erhielt für hervorragende Leistungen im Fach Religion den Hermann-Maas-Preis. Barbara Englert bekam für hervorragende Leistungen im Fach Latein den Preis „Humanismus heute“, für sehr gute Leistungen im Fach Deutsch einen Fachpreis, für besonders gute Leistungen im Fach Physik von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft, für sehr gute Leistungen in allen Fächern einen Klassenpreis und den Preis der „Vereinigung der Freunde und Förderer des GTO“ für das beste Abitur mit einem Durchschnitt von 1,0 und 865 Punkten. Außerdem erhielt sie für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik einen Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung sowie einen Preis der Volksbank Kirnau. Kirstin Hansberg bekam für hervorragende Leistungen in den Fächern Englisch und Religion jeweils einen Fachpreis und für sehr gute Leistungen in allen Fächern einen Klassenpreis. Antonia Haueisen erhielt für hervorragende Leistungen im Fach Religion den Hermann-Maas-Preis.

Marie-Cecilia Horch bekam für hervorragende Leistungen im Fach Wirtschaft den Preis des „Vereins für Socialpolitik“,für sehr gute Leistungen in allen Fächern einen Klassenpreis und sie erhielt zusammen mit Amelie Fahrnländer den Schülerpreis der Hans-Günter-Brauch-Stiftung für Frieden und Ökologie im Anthropozän. Hannah Koronai bekam für hervorragende Leistungen im Fach Chemie den Preis des Verbandes deutscher Chemiker, für hervorragende Leistungen im Fach Musik einen Fachpreis und für sehr gute Leistungen in allen Fächern einen Klassenpreis. Lars König erhielt für hervorragende Leistungen im Fach Bildende Kunst den Otto-Dix-Preis und für hervorragende Leistungen im Fach Philosophie einen Fachpreis. David Ott bekam für hervorragende Leistungen im Fach Chemie den Preis des Verbandes deutscher Chemiker und für sehr gute Leistungen im Fach Biologie einen Fachpreis. Pia Prochazka erhielt für besonders gute Leistungen im Fach Physik von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft. Marc Rüdinger bekam für besonders gute Leistungen im Fach Physik von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft einen Preis und eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft und für seine langjährige Mitwirkung in der Big-Band und im Blasorchester eine Anerkennung. Erik Schneider erhielt für hervorragende Leistungen im Fach Chemie den Preis des Verbandes deutscher Chemiker und für besonders gute Leistungen im Fach Physik von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft.

Tina Schulz bekam für sehr gute Leistungen in allen Fächern einen Klassenpreis, für hervorragende Leistungen im Fach Physik von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft, für sehr gute Leistungen im Fach Wirtschaft den Schulpreis Ökonomie von der Südwestmetall und für hervorragende Leistungen im Fach Deutsch den Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft. Leonie Waldner erhielt für sehr gute Leistungen in allen Fächern einen Klassenpreis. Amelie Widmaier bekam für hervorragende Leistungen im Fach Religion einen

Fachpreis und für sehr gute Leistungen in allen Fächern einen Klassenpreis. Einen Klassenpreis erhält, wer einen Abiturdurchschnitt von 1,5 oder besser erreicht hat, einen Fachpreis erhält, wer in allen Halbjahren und in der Abiturprüfung mindestens 13 Punkte erreicht hat.

Lina Kautzmann, Eric Martaler, Chayenne Schulz und Jonas Zemmel erhielten für ihre langjährige Mitwirkung in verschiedenen Ensembles, Arbeitsgemeinschaften und in der Schülermitverantwortung eine Anerkennung. Marc Rüdinger, Domenik Schmitt und Jonas Zemmel bekamen für ihr Engagement bei der Durchführung von zahlreichen SMV- und Schulveranstaltungen eine Anerkennung und den Techniker-Award.

Die Schülermitverantwortung dankte Jana Alter, Lina Kautzmann und Eric Martaler für ihr langjähriges Engagement, Sie rief die drei ehemaligen Schülersprecherinnen und -sprecher zu einem weiterhin so engagierten Handeln für die Gesellschaft auf.

In ihrer Rede blickte Scheffelpreisträgerin Tina Schulz auf ihre Schulzeit mit der Corona-Pandemie zurück. Viele Kontakte und die Studienfahrt habe das Virus gekostet. „Wir haben jetzt unser Abitur, aber wir nehmen noch viel mehr mit.“ . Man habe gezeigt, dass man gemeinsam alle Hürden überwinden könnte.

Die Liste der Abiturientinnen und Abiturienten: Albrecht, Lena; Osterburken, Alter, Jana; Seckach, Baar, Henrike; Bronnacker, Baas, Jamie-Lee; Eubigheim, Ballweg, Hannah; Waldstetten, Bangert, Julian; Hemsbach, Bangratz, Pablo; Neudenau, Bischoff, Lara; Hemsbach, Bopp, Simon; Osterburken, Bowel, Raphael; Seckach, Brümmer, Lea; Osterburken, Eberle, Yannick; Rosenberg, Eichele, Amelie; Langenelz, Englert, Barbara; Eubigheim, Fahrnländer, Amelie; Neuwülfingen, Frey, Lukas; Bofsheim, Geiger, Justus; Bofsheim, Haidt, Janis; Bieringen, Hansberg, Kirstin; Oberschefflenz, Harlacher, Peter; Berolzheim, Hartmann, Johanna; Osterburken, Haueisen, Antonia; Eubigheim, Hauser, David; Seckach, Heß, Robin; Auerbach, Hoffert, Fabienne; Osterburken, Horch, Maria-Cecilia; Berlichingen, Kautzmann, Lina; Sindolsheim, Kispert, Mika; Limbach, Klöss, Leni; Auerbach, König, Lars; Seckach, Koronai, Hannah; Oberschefflenz, Kozielski, Kevin; Osterburken, Makarow, Nikita; Hemsbach, Mark, David; Großeicholzheim, Martaler, Eric; Seckach, Münch, Seline; Schlierstadt, Nestel, Leander; Sennfeld, Ott, David; Gerichtstetten, Özoglu, Ilayda; Großeicholzheim, Petukat, Leonie; Osterburken, Posten, Angelina; Neckarburken, Prochazka, Pia; Berolzheim, Roos, Jannik; Muckental, Rüdenauer, David; Krautheim, Rüdinger, Marc; Altkrautheim, Schmid, Tim; Sindringen, Schmidt, Maja; Hemsbach, Schmitt, Domenik; Altheim, Schneider, Erik; Oberschefflenz, Schorr, Gabriel; Hirschlanden, Schulz, Chayenne; Götzingen, Schulz, Tina; Westernhausen, Stiel, Lilli; Eubigheim, Waldner, Leonie; Züttlingen, Walz, Anne; Osterburken, Widmaier, Amelie; Auerbach, Zöller, Leonie; Schlierstadt, Zürn, Sophia; Winzenhofen.