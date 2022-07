Sebastian Trunk mit der Traumnote 1,0

Amorbach. „Auch das Feiern darf nicht zu kurz kommen“ – mit diesem Ratschlag wandte sich der stellvertretende Landrat Bernd Schötterl als ebenfalls ehemaliger Schüler des KEG an die 68 frisch ernannten Abiturienten, die sich am Freitag zu einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst in der St. Gangolf Kirche in Amorbach zusammengefunden hatten, in dem auch Schulleiter Ulrich Koch und die Stellvertreterin des Elternbeirats Dr. Stefanie Prinzessin zu Löwenstein abschließende Worte fanden, um einen würdigen Schlusspunkt an die Zeit der Absolventen am KEG zu setzen. Die drei besten Abiturienten waren Sebastian Trunk aus Rippberg mit einem Notendurchschnitt von 1,0, Jonathan Erhard und Antonia Schmitt.

Nach dem Gottesdienst wurden die Feierlichkeiten der ehemaligen Q12 des KEG in die TVK Turnhalle nach Kirchzell verlagert, wo nach einer weiteren Begrüßung vom Schulleiter und einer Rede des stellvertretenden Amorbacher Bürgermeisters, Wolfgang Härtel, durch zwei Abiturienten eine musikalische Untermalung des Abends dargeboten wurde.

Lukas Papadopoulos – ebenfalls ein diesjähriger Abiturient – ließ im Namen seines Jahrgangs noch einmal die Schulzeit aus der Sicht derjenigen, die sie auch erlebt haben, humorvoll Revue passieren, was das Publikum beizeiten zum Schmunzeln, wenn nicht sogar vereinzelt zum herzhaften Lachen bewegte.

Darauf wurde der Programmpunkt des Abends von Moderator Nick Heinz angekündigt, dem wahrscheinlich sowohl Familie und Freunde, als auch die Abiturienten am meisten entgegengefiebert haben: die Verleihung der Abiturzeugnisse. Nach langer und harter Arbeit durften die 68 – jetzt nicht mehr – Schüler das Ergebnis ihrer Mühen mit Stolz in den Händen halten. Besondere Auszeichnungen erhielten hierbei die drei besten Abiturienten sowie diejenigen, deren besondere Leistungen in den Naturwissenschaften oder auch einzelnen Sprachen sich extraordinärer Anerkennung verdient gemacht hatten.

Auf die Abiturzeugnisvergabe folgte die Danksagung der Schüler an die Mitwirkenden des Abends, an die Lehrer und vor allem auch an den Elternbeirat, ohne dessen Unterstützung der „Abiball“ des KEG das erste Mal seit der Pandemie nur schwerlich hätte stattfinden können.

Schließlich wurde das kalte Buffet eröffnet und im Anschluss zu Musik, Tanz und hoffentlich vielen unterhaltsamen Gesprächen eingeladen, was im Laufe des Abends weiterhin für heitere Stimmung sorgte. Ausgelassen wurde bis spät in die Nacht gefeiert, was hoffentlich die Grundsteinlegung einer glänzenden Zukunft der diesjährigen Abiturienten des KEG bedeutet. Aus der Neckar-Odenwald-Kreis und Klingenberg haben bestanden:

Buchen: Helen Rudolph (Hainstadt).

Klingenberg: Marina Becker (Trennfurt), Christian Ühlein (Trennfurt).

Walldürn: Patrick Schwarzer, David Titircá (Rippberg), Sebastian Trunk (Rippberg), Denise Wegert.

Die drei besten Abiturienten erhalten einen Buchgutschein, darunter Sebastian Trunk aus Rippberg mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Preise gingen an:

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft aus Bad Honnef honoriert die besten Abiturleistungen im Fach Physik mit einem Buchpreis und einjähriger Mitgliedschaft für Sebastian Trunk; Urkunde über einjährige Mitgliedschaft für Denise Wegert.

Deutsche Mathematiker-Vereinigung - Anerkennung für die beste Abiturleistung im Fach Mathematik, Buchpreis, Urkunde und Mitgliedschaft für Sebastian Trunk.

Gesellschaft Deutscher Chemiker, jahrgangsbeste Abiturienten im Fach Chemie, Buchpreis und Urkunde mit Mitgliedschaft für Sebastian Trunk.

Das MINT-EC-Zertifikat wird an den Mitgliedsschulen des Excellence Netzwerk MINT-EC als Auszeichnung an Abiturienten verliehen, die sich während ihrer Schullaufbahn über den Unterricht hinaus im MINT-Bereich engagiert haben. Es ist ein bundesweit anerkanntes Zertifikat, das unter anderem durch die Ständige Konferenz der Kultusminister, die Hochschulrektorenkonferenz und die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände anerkannt wird. Das Zertifikat ist ein Qualitätsausweis, der die Jugendlichen im Bewerbungsprozess bei Studien- und Berufswahl aktiv unterstützen kann. Es erhält unter anderem Sebastian Trunk. Buchgutscheine für die beste Abiturleistung 2022 in den Sprachen, gesponsert vom Freundeskreis des Karl-Ernst-Gymnasiums: Englisch Patrick Schwarzer.

Ein Stipendium der Firma e-fellows.net, München, Gratis-Recherche in über 3000 professionellen Datenbanken und Archiven, Teilnahme an exklusiven Veranstaltungen und Workshops, Praktika, Diplomarbeiten und Jobangebote, Netzwerk zu anderen Stipendiaten und Unternehmen und Buchgutscheine vom Landkreis erhielten Sebastian Trunk und Denise Wegert. keg