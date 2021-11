Das Baugebiet „Steinäcker rechts“ in Adelsheim soll im Jahr 2022 im Anschluss an die Kanalsanierung der Hergenstadter Straße erschlossen werden. Der Gemeinderat erteilte der vorgestellten Planung durch das Ingenieurbüro Sack und Partner grünes Licht. Nach der vorliegenden Kostenberechnung muss für die Erschließung insgesamt mit Kosten in Höhe von 2 550 000 Euro gerechnet werden.

© Daniela Käflein