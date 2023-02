Erfolgreich musiziert

Seckach. Der 60. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wurde in Heidelberg, Heilbronn und Schwäbisch Hall ausgetragen, an allen drei Wertungsorten war die Musikschule Bauland vertreten.

In der Altersgruppe 2 erhielt Joen Park (Violoncello) mit ihrer Schwester Joan Park (Violine/als Gast) in der Kategorie Streicher-Ensemble, gemischte Besetzung, einen hervorragenden 1. Preis (24 Punkte) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

In der Altersgruppe 3 erspielten in der Wertung Drumset Pop Florian Ried mit 19 Punkten und Philip Eiffler mit 20 Punkten jeweils einen tollen 2. Preis. Die Geschwister Valentin (Klavier) und Maria (Akkordeon/ als Gast) Balagula konnten sich in der Altersgruppe 4 in der Wertung Akkordeon Kammermusik ebenfalls über einen schönen 2. Preis mit 20 Punkten freuen.

Das Violoncello-Trio von Kristian Koppányi mit Ida Fischer und Jule Reichert (beide als Gast) ist in der Altersgruppe 4 in der Wertung Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente, angetreten und wurde für ihre Darbietung mit einem 1. Preis (23 Punkte) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb honoriert. Auch in der Wertung Drumset Pop erspielte sich Kristian Koppányi mit dem großartigen Ergebnis von 24 Punkten einen 1. Preis und damit die Möglichkeit zur Teilnahme am Landeswettbewerb, der dieses Jahr zwischen dem 22. und 26. März in Künzelsau ausgetragen wird.

Nelli Koppányi überzeugte die Jury in der Altersgruppe 5 in der Wertung Gesang mit ihrer facettenreichen Stimme sowie einer perfekten Performance und erreichte mit der Höchstpunktzahl 25 Punkte ein Traumergebnis. Auch sie wird die Musikschule Bauland beim Landeswettbewerb vertreten.

Ein großer Dank gebührt den vorbereitenden Lehrkräften Regine Böhm, Diego Longo, István Koppányi und Edgar Tempel, die mit ihrer professionellen Anleitung die Preisträger zur Höchstform verhalfen.