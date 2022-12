Der Ortsverband wächst rasant

Adelsheim/Seckach. In familiärer Atmosphäre veranstaltete der VdK-Ortsverband Adelsheim/Sennfeld mit Seckach/Zimmern seine Jahresabschlussfeier im Kleintierzüchterheim in Sennfeld. Neben einem Jahresrückblick stand die Ehrung langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt der Veranstaltung. Nachdem 2019 die letzte gemeinsame Feier stattfand, freuten sich die Teilnehmer, dass man sich nun wieder unbeschwert treffen konnte. Dennoch zeigte sich der Vorstand auch in der kontaktlosen Zeit sehr kreativ, schickte jeden Monat seinen Newsletter an die Mitglieder und überraschte sie an Weihnachten und Ostern mit Präsenten und Gutscheinen, um den Kontakt nicht zu verlieren.

Im Frühjahr 2022 war es dann soweit und man konnte sich wieder regelmäßig treffen, wie Friederike Madinsky in ihrem Jahresrückblick betonte. Der Schwerpunkt lag im zurückliegenden Jahr weniger auf größeren Ausflügen, sondern vielmehr in der Erkundung der Heimat, was sehr gut angekommen wurde.

So traf man sich beispielsweise zu einer Alpaka-Wanderung, die Kapelle in Hergenstadt wurde besichtigt oder mit Gewässerwart Arno Zilling fand eine Führung rund um den Waldsee und Fischbachsee statt. Monatlich traf man sich außerdem zum gemeinsamen Frühstück oder Kaffeetrinken. Bei Informationsständen in Zimmern und Adelsheim wurden zahlreiche neue Mitglieder geworben. Auch für das kommende Jahr ist der Veranstaltungskalender bereits wieder prall gefüllt mit Exkursionen, Treffen und Vorträgen mit interessanten und spannenden Themen, sowie hochkarätigen Referenten.

Positive Mitgliederentwicklung

Nach dem Jahresrückblick gab es noch Informationen über den Ortsverband und den Landesverband. Der Ortsverband zählt momentan 429 Mitglieder und die Homepage hatte im vergangenen Jahr rund 6000 Seitenaufrufe. Die positive Mitgliederentwicklung des Ortsverbandes liegt sicherlich an der guten Arbeit, die hier ausschließlich im Ehrenamt geleistet wird. Besonders während der Corona-Pandemie war der VdK ein wichtiger Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Mitbürger.

Viele Menschen fühlen dem VdK fest verbunden, allein in Baden-Württemberg gehören 255 000 Mitglieder dem Sozialverband an. Ein guter und gleichzeitig trauriger Rekord, denn viele Menschen kommen zum VdK auf der Suche nach Hilfe.

Weiter berichtete das Vorstandsteam über das Engagement des VdK im politischen Bereich: Hier wurde beispielsweise erreicht, dass die Rentner nun auch bei der 300-Euro-Energiepauschale berücksichtigt werden.

Beim VdK-Gesundheitstag 2022 ging es um Menschen, die ihre Angehörigen pflegen und die in der politischen Debatte meist vergessen werden. Über 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden ambulant versorgt, Großteiles ausschließlich von ihren Angehörigen. Diese Menschen leisten viel für die Gesellschaft und brauchen mehr Unterstützung, genau deshalb setzt sich der Sozialverband mit der Kampagne #naechstenpflege ein. Armut darf nicht zur Normalität werden. Die Bekämpfung der Armut in allen Altersgruppen muss an erster Stelle stehen. Die gesetzliche Rente muss gestärkt werden und Altersarmut verhindern. Gesundheit muss für alle bezahlbar sein. Schließlich folgte die Ehrung langjähriger Mitglieder durch die zweite Vorsitzende Hedwig Dollinger und Michael Putz vom Kreisverband.

Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Heidrun Bernhard, Karl Cap, Uwe Heinrich, Winfried Heltewig, Heike Mendel, Erwin Willinger und Jörg Zimmermann die Silberne Ehrennadel und eine Urkunde.

Die Goldene Ehrennadel mit Urkunde erhielt Anne Bopp für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Eine besondere Ehrung erfuhr Natascha Röcker. Hedwig Dollinger freute sich, Natascha Röcker als 400. Mitglied im Ortsverband begrüßen zu dürfen.

Abschließend übermittelte Michael Putz die Grüße des Kreisverbandes, gratulierte den Geehrten und zeigte sich beeindruckt von der Fülle der Veranstaltungen, die der Ortsverband im Jahresverlauf anbietet. Außerdem betonte er, dass im Kreisverband kürzlich das 8000 Mitglied begrüßt wurde. Nach einer Weihnachtsgeschichte ging man zum gemütlichen Teil mit einem gemeinsamen Essen über.