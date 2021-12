Bürgermeisterwahl Osterburken: Jürgen Galm wiedergewählt

Osterburken. In der Römerstadt wählten die Bürger am 5. Dezember einen neuen – beziehungsweise alten Bürgermeister. Jürgen Galm setzte sich mit 58,09 Prozent gegen seinen Herausforderer Benjamin Henn durch. Damit geht der 60-Jährige am 1. Februar 2022 in seine dritte Amtszeit in Osterburken.

Galm war mit dem Motto in den Wahlkampf gegangen: „Gemeinsam. Zukunft. Gestalten.“ Und genau das wolle er nun auch tun, sagte er nach seiner Wiederwahl im Dezember. „Packen wir es gemeinsam an, um gemeinsam vorwärts zu kommen“, so Galm hochmotiviert.

Bürgermeister Jürgen Galm zusammen mit seiner Frau Silvia. © Nicola Beier

In seinen 16 Jahren als Stadtoberhaupt konnte Galm bereits einiges realisieren. Dazu zählen der Neubau der Realschule Osterburken, die Umgestaltung des Alten Friedhofes zu einem Bürgerpark oder die Fertigstellung des Fachmarktzentrums mit Ärztehaus.

Weitere Projekte, die teilweise bereits angestoßen wurden, sollen in den kommenden acht Jahren angegangen und realisiert werden. Beispielsweise wird das neue Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt für rund elf Millionen Euro gebaut. Der Spatenstich fand bereits statt. Das Bahnhofsareal mit Post und Opfermann-Stiftung soll wiederbelebt werden. Die Bürger sollen dabei in die Planungen eingebunden werden. Und die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Schlierstadt steht ebenfalls an.

