Auto teilen: Hier profitiert der Bürger

Adelsheim. In Buchen und Waldürn ist eCarsharing bereits möglich – und bald auch in Adelsheim. Dafür wies der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag zwei Stellplätze aus, und zwar auf dem öffentlichen Teil des Parkplatzes oberhalb der Lindenkreuzung. „Dieser Standort ist in räumlicher Nähe zum Bahnhof und zum Rathaus – da auch die Verwaltung plant, dieses Angebot zu nutzen“, erklärte Bürgermeister Wolfram Bernhardt.

Initiator dieses eCarsharings ist die Firma „deer GmbH“. Vertreter der Firma werden in der Januar-Sitzung des Gemeinderats ihr eCarsharing-Konzept vorstellen. Dann wird das Gremium über die Bedingungen und den Abschluss des Vertrags mit der „deer GmbH“ entscheiden. So viel sollte aber jetzt schon klar sein: Die Adelsheimer Bürger werden von der Möglichkeit, „das Auto zu teilen“ profitieren. mf