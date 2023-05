Aktiv für den Wald

Großeicholzheim. Nichts lieber als „Das Blatt wenden“ würden sicher alle Waldliebhaber entsprechend der gleichnamigen Info-Kampagne des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Im Zuge des daraus resultierenden Kooperationsprojekts zum 50-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg „Hier wächst Zukunft“ wurden Seckachs Revierleiter Armin Walzel und die Jugendfeuerwehr Seckach, Abteilung Seckach im Großeicholzheimer Gewann „Spitzenwald“ überaus aktiv.

An bisher vier Samstagen haben im Schnitt 20 Jugendliche unter Anleitung von Armin Walzel und den Jugendwarten Stefan Alter und Bernhard Korger, unterstützt von Tobias Köpfle und Marc Wallisch, zunächst die Fläche von verdorrtem Gehölz geräumt, um dann 300 hitzeresistente Bäume wie Traubeneiche, Spitzahorn, Kirsche, Roteiche und Esskastanie unter Einsatz von Wuchshüllen zum Schutz gegen Verbiss und zugunsten eines besseren Kleinklimas zu pflanzen.

Weiter wurde den Jugendlichen auch die Patenschaft und damit die Pflege dieser Pflanzungen übertragen. Es war nicht zu übersehen, mit wie viel Begeisterung die kleinen Floriansjünger bei der Sache waren. Sie hatten im Vorfeld an einigen ihrer Übungsabende zudem superschöne Nistkästen gebaut, die um die neue Pflanzfläche herum aufgehängt wurden. Voll des Lobes waren der Revierleiter und Bürgermeister Thomas Ludwig, der die Doppeldeutung des Mottos „Hier wächst Zukunft“ ansprach: Einmal die der Jugendlichen, die unter großem ehrenamtlichen Einsatz zu unverzichtbaren ehrenamtlichen Fachkräften ausgebildet werden und durch das Kooperationsprojekt eine noch engere Beziehung zur Natur ihrer Heimat aufbauen. Die jungen Pflanzer werden den Wuchs der Bäume zwar eine lange Zeit begleiten können, doch den wirtschaftlichen und klimatischen Erfolg dieser Arbeit ernten Generationen in der Zukunft, so der Bürgermeister, der sich mit einer Geldspende bei der Mannschaft der Jugendwehr bedankte. L.M.