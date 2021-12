Adelsheim: Von Kinderbetreuung bis zu erneuerbarer Energie

Adelsheim. Bürgermeister Wolfram Bernhardt blickte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Adelsheim auf wichtige Begebenheiten des zu Ende gehenden Jahres zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Januar: Die Stadt führt eine zentrale Kindertagesstättenplatz-Anmeldung ein. Die Stadt hat in den vergangenen zwei Jahren rund 1,9 Millionen Euro für Kinderbetreuung investiert. Im Jahr 2022 rechnet Bernhardt mit 1,2 Millionen Euro.

Die Bürgerenergiegenossenschaft Bauland eG wird initiiert. Außerdem wurde der Zuschlag zur Errichtung der Freiluft-Photovoltaikanlage „Hergenstadt Nord“ erteilt. Diese soll Strom für umgerechnet 4850 Haushalte im Jahr produzieren. Außerdem schrieb die Stadt gemeinsam mit der Nachbargemeinde Roigheim den Interkommunalen Windpark Waidachswald aus. Einzelhändler aus Adelsheim beteiligen sich an der Aktion „Wir machen auf-merksam“. Außerdem starb Margit Huth, Konrektorin der Martin-von-Adelsheim-Schule, völlig überraschend.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Februar: In Sennfeld wird eine neue Kinderkrippengruppe eröffnet. Die Gässwärmer-Zunft erfreute mit originellen Aktionen. Die Stadt schloss Glasfaserverträge mit der Firma BBV ab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

März: Die Stadtbücherei gibt kostenlose Mitgliedsausweise an Schüler aus.

April: Das RIO-Schnelltestzentrum öffnet. Außerdem wird die Bürgerenergiegenossenschaft Bauland eG gegründet. Das Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU) richtet einen neuen Waldlehrpfad ein.

Mai: Adelsheim belegt beim bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ in seiner Kategorie den vierten Platz. Der Kindergarten Sennfeld erhält eine Spende über 7630 Euro.

Juni: Die Freibadsaison beginnt unter Corona-Bedingungen. Der erste Spatenstich beziehungsweise Hammerschlag für ein neues Wohnheim der Johannes-Diakonie wird gesetzt. Grünen-Politiker Cem Özdemir besucht Adelsheim und Sennfeld.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Juli: Frühschoppen der Feuerwehr und Stadtkapelle im Schlosspark. Der katholische Kindergarten erhält eine Auszeichnung für bewusste Kinderernährung. Reinhart Lochmann stellt sein Buch „Jüdisches Leben in Sennfeld“ vor.

August: Statt eines Volksfests findet ein Kaffeenachmittag der Marktplatzgruppe statt. Staatssekretär Andre Baumann besichtigt die Umgestaltung der Seckach. Peter Hütt, ehemaliger Bürgermeister, stirbt am 1. August. Das Baugebiet „Steinäcker rechts“ wird offengelegt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer besichtigt die Baustelle zur Ortsumgehung.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Adventszeit Bauland/Buchen: So geht es beim Schnelltest leichter Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Adelsheim tagte Adelsheim: Rinder stehen Natur-Kita noch im Weg Mehr erfahren Entlastung für den Verkehr Adelsheim: Hergenstadter Straße bald einseitig befahrbar Mehr erfahren

September: Die Martin-von-Adelsheim-Schule bezieht neue Klassenräume in der neuen Eckenberghallte.

Oktober: Der Windpark Waidachswald wird europaweit ausgeschrieben. Ein Landschaftspflegetag findet mit dem LSZU statt. Die Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes Adelsheim und Sennfeld beschließen zu fusionieren.

November: „Balzelewecken“ am 11.11. Die Kanalarbeiten in der Hergenstadter Straße beginnen. Albert Rückert stellt sein Buch „Ein Nachschlagewerk. Die Adelsheimer Stadtgeschichte“ im kleinen Kreis im Rathaus vor.

Dezember: Bürgermeister Wolfram Bernhardt besucht die Partnergemeinde Berchères-sur-Vesgre. Bei einem Gegenbesuch in Adelsheim am 2. Juli 2022 will man das Partnerschaftsjubiläum feiern. mb