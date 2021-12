Bei seiner voraussichtlich letzten Sitzung in diesem Jahr hat der Gemeinderat Adelsheim in der Eckenberghalle unter anderem die Anschaffung eines Bauwagens für den Naturkindergarten und eine jährliche Zuwendung in Höhe von 10 000 Euro für eine noch zu gründende Bürgerstiftung beschlossen.

Über Pacht geeinigt

Bereits in seiner Sitzung vom 27. September hatte der Gemeinderat

...