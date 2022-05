Bahnhof Osterburken: Geduld ist weiterhin gefragt

Zum Verweilen lädt der Bahnhof in Osterburken nicht gerade ein. Durch „Rajas Curryhouse“ wurde die Lage zwar schon um einiges besser, doch noch immer ist Luft nach oben. Auch aus den umliegenden Gebäuden könnte man so viel herausholen und den Bahnhof zum proklamierten „Aushängeschild“ Osterburkens machen. Dass sich also etwas in Sachen innerstädtischer Entwicklung tun muss, sollte klar sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vorstellungen, wie das funktionieren könnte, haben sich bei der Bürgerbegehung wirklich super angehört: Den Bussteig verlegen, mehr gastronomisches Angebot schaffen, Wohn- oder Büroflächen im Bahnhof zur Verfügung stellen. Außerdem die Post und die Gebäude der ehemaligen Opfermann-Stiftung abreißen und dort ebenfalls etwas Neues gestalten. Soweit so gut.

Da stellt sich doch aber die Frage – gerade bei immer weiter steigenden Preisen – wer soll das bezahlen? Gibt es Investoren, die wirklich bereit wären, in ein solches Projekt einzusteigen? Denn die Liste der Herausforderungen ist lang: Der Bahnhof stand so lange leer, dass er komplett saniert werden muss, die Bahn nutzt weiterhin Teile des Gebäudes, auf dem Areal der Post und Opfermann-Stiftung könnte eine hohe Schadstoffbelastung herrschen und die Entfernung des Luftschutzbunkers würde die Abbruchkosten zusätzlich verteuern. Ist das nicht vielleicht ein Fass ohne Boden? Oder werden die Ideen der Bürger in die Tat umgesetzt?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Innerstädtische Entwicklung Osterburken: Viele Ideen zum Bahnhofsareal gesammelt Mehr erfahren

Viele Fragen, auf die es in absehbarer Zeit leider noch keine Antworten geben wird. Die Osterburkener müssen sich in Sachen „Bahnhofsareal“ also weiter in Geduld üben – damit kennen sie sich ja bereits gut aus.