Endlich wieder Theater: Begeistert beklatscht wurde die erste Premiere auf der Röttinger Burg. Mit „Sugar – manche mögen’s heiß“ kommt eine Musical-Adaption des weltbekannten Billy Wilder-Films auf die Bühne.

Vieles hat Intendant Lars Wernecke in seiner Inszenierung charmant und publikumswirksam lösen können. Das Grundproblem liegt nicht in der Inszenierung, sondern im Musical-Stück an

...