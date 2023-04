Tod in der Festzelt-Bar

Niederstetten. Ein Streit beim Niederstettener Herbstfest endet für einen 34-Jährigen aus dem Ortsteil Streichental tödlich: Vor den Augen der Festbesucher wird er vor drei Jahrzehnten in der Festzeltbar erstochen. Der Täter flüchtet und wird erst Jahre später verhaftet. Der Fall aus dem Jahr 1993 ist spektakulär, schon weil sich die Bluttat in aller Öffentlichkeit ereignet hat. Der damals 30-jährige Täter Romeo K. ersticht einen Mann aus dem Ortsteil Streichental nachts im Herbstfestzelt – und kann trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen flüchten. Er taucht ab und wird erst 14 Jahre später in der Nähe von Patras in Griechenland verhaftet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1