Schüler und Eltern bei FN-Messe

Wertheim. Die FN-Ausbildungsmesse „Zukunft Karriere Ausbildung“ brachte am Samstag in der Main-Tauber-Halle Schüler und Firmen zusammen. Jugendliche und Eltern informierten sich bei 25 Unternehmen aus der Region über Ausbildungsmöglichkeiten und duale Studiengänge. „Mit der Ausbildungsmesse kann man sich ein tolles Bild machen, welche Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten, welche Chancen es für die Schüler gibt“, sagte FN-Geschäftsführer Jochen Eichelmann und wünschte allen, dass viele „gute Gespräche“ geführt werden. Landrat Christoph Schauder freute sich, dass durch die große Anzahl der Aussteller „die Vielfalt des Wirtschaftsstandorts Main-Tauber-Kreis dargestellt wird“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1