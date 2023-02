Narren trotzen Wind und Wetter

Walldürn. Nach zweijähriger Pandemiepause war den Narren der Region auf dem „Faschenaachtsumzuuch“ in Walldürn am Sonntag die Freude ins Gesicht geschrieben. Auch der Himmel hatte wohl vor Freude geweint. Das närrische Volk lief bei schmuddeligem Schneeregen durch die „Dürmer“ Innenstadt, in der es an Zuschauern nur so wimmelte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gastgeber der FG „Fideler Aff“ Walldürn startete den Zug. Dorfpolizist, die Strohbärengruppe der Kolpingfamilie, die Affengruppe und der „Herzlis Alis“ gingen voran. Darauf folgten das Jugendprinzenpaar mit dem Jugendelferrat und die „Dürmer Äffle“. Musikalisch bot die Odenwälder Trachtenkapelle ein närrisches Programm. Das Tanzmariechen und die Prinzengarde begleiteten das Prinzenpaar sowie den Elferrat. Auch die „Dürmer Klohns“ waren zahlreich mit ihren Rätschen vertreten.

Außerdem bereicherten noch zahlreiche Fastnachtsgruppen aus der Region den Umzug in „Großdürn“. sc