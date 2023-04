Ehrennadel des Landes für Markus Huber

Walldürn. Eine ganz besondere Ehrung – die Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg als höchste Auszeichnung des Landes für bürgerliches Engagement in Würdigung langjähriger Verdienste im Ehrenamt – erfuhr am Freitagabend im Rahmen der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Walldürn dessen Vorsitzender Markus Huber. Im Auftrag des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann wurde ihm die Ehrennadel an diesem Abend von Bürgermeister Markus Günther verliehen.

Wie der Bürgermeister vor der Verleihung der Ehrennadel an Markus Huber in seiner Laudatio erläuterte, habe Markus Huber in seinem bisherigen Leben wahrlich Gutes getan – und dies nicht nur einmal, sondern kontinuierlich über einen Zeitraum von vielen Jahren – nein, sogar schon Jahrzehnten – hinweg.

In diesem Falle sei es der Stadt Walldürn eine besondere Freude und Ehre gewesen, diese Ehrung beim Land Baden-Württemberg zu beantragen.