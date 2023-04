Bürgermeisterwahl Walldürn: Ab heute kann man sich bewerben

Walldürn. Die Stadt Walldürn wählt am Sonntag, 9. Juli, einen neuen Bürgermeister. Die Stelle wurde am Freitag öffentlich in der Presse, auf der Homepage der Stadt und im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg ausgeschrieben. Einen Tag nach der Stellenausschreibung – also an diesem Samstag – beginnt die Einreichungsfrist. Bis spätestens Montag, 12. Juni, 18 Uhr, müssen die Bewerbungen der Kandidaten bei der Stadtverwaltung eingegangen sein. Fest steht bereits, dass Amtsinhaber Markus Günther wieder antreten wird. Das verkündete er in der Gemeinderatssitzung Anfang März (wir berichteten).

Eine etwaige Neuwahl wurde auf Sonntag, 22. Juli terminiert. Die Einreichungsfrist beginnt dann am Montag, 10. Juli, ihr Ende wurde auf Mittwoch, 12. Juli festgesetzt.

