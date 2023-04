Bands übertreffen Erwartungen

Lauda-Königshofen. Große Namen gaben sich auf dem 23. „Keep It True“-Festival in Königshofen die Ehre. Reihenweise Männer und Frauen in Kutten und schwarzen Bandshirts: Nach der Coronapause gab es dieses Bild wieder in Königshofen. In der Tauberfrankenhalle fand zum ersten Mal seit 2019 wieder das „Keep It True“-Festival statt. „Es ist quasi wie ein Neuanfang“, erklärte Veranstalter Oliver Weinsheimer. „Es war jetzt wirklich eine lange Vorbereitungsphase und eine sehr, sehr stressige Zeit“.

Im Zeichen harter Musik fand drei Tage das Festival statt, außerdem gab es am Mittwoch schon das Warm-Up in der Turnhalle von Dittigheim. Viele Zuschauer täglich durften über 30 Bands aus dem Metalbereich bestaunen. Das Underground-Festival hat traditionell viele Heavy-Metal- und Power-Metal-Bands im Line-Up. Diese Besonderheit lässt Fans aus der ganzen Welt in den Main-Tauber-Kreis kommen: Es reisten Besucher aus Japan, Australien, Costa Rica, Nicaragua und vielen anderen Staaten weltweit an.