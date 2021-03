Die Mulfinger Ruder-Sportlerin Romy Dreher hat die virtuelle Ergo- Meisterschaften des Deutschen Ruderverbands gewonnen. Die 19- Jährige startet seit Herbst 2020 für den Ulmer Ruderclub Donau.

Die Leichtgewichts-Ruderin machte mit einem engagierten Schlussspurt gemeinsam mit der zeitgleichen Marion Reichardt aus Leipzig in 7:15,3 Minuten die Deutsche Meisterschaft klar.

Romy Dreher wurde Deutsche Ruder-Ergometer-Meisterin. © Ruderverband

Im virtuellen Renn-Format werden einheitliche und genormte Ruder-Ergometer über das Internet miteinander verbunden und am Zentral-Rechner des Veranstalters virtuell dargestellt Die Sportler sind frei in der Entscheidung, das virtuelle Rennen zu sehen, oder das Rennen ohne Blick auf den virtuellen Rennstand der Wettbewerber zu absolvieren. Romy Dreher entschied sich für den „Blindflug“ und lieferte unter den Augen der ebenso virtuell zugeschalteten Bundestrainerin Brigitte Bielig ein sehr konstantes Rennen ab, , bevor sie die letzten 500 Metern dann noch deutlich die Schlagzahl erhöhte.

Romy Dreher (Jahrgang 2001) war bis 2014 Schülerin am Deutschordern Gymnasium in Bad Mergentheim und aktive Schwimmerin beim TV Bad Mergentheim, bevor sie im Rahmen der Schließung des Solymars nach Würzburg zum SV Würzburg 05 wechselte und am Würzburger Deutschhaus Gymnasium 2019 das Abitur erlangte. Im Sommer 2018 wechselte die Mulfingerin zum Rudern beim Würzburger Ruderverein.

Im Sommer 2020 war Dreher für die U23-Europameisterschaften in Duisburg nominiert und hat mit dem Wechsel des Studienfachs den Wechsel nach Ulm vollzogen, wo sie sich nun mit Trainer Patrick Ganghof im Einer und Doppelzweier auf die Saison vorbereitet. maf