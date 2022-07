Punktepolster ist aufgebraucht

Trotz einer 15:27-Niederlage in Leonberg bewahrte die zweite Mannschaft der Schwäbisch Hall Unicorns am Sonntag die Tabellenführung in der extrem ausgeglichenen Oberliga Baden-Württemberg. Allerdings ist das kleine Polster, das man sich vor den anderen Teams erkämpft hatte, nun aufgebraucht. Die restlichen vier Spiele müssen wohl alle gewonnen werden, um den Titel zu holen.

Ungeeigneter Untergrund

Wie bei fast jedem Spiel in dieser Saison ging es auch auf dem für einen Kontaktsport wie Football völlig ungeeigneten, gesandeten Teppich-Kunstrasen in Leonberg sehr knapp her. Bis ins Schlussviertel führte die U2, fing sich dann aber noch zwei Touchdowns ein. Am Ende setzte sich das bessere Offensivspiel der heimischen Alligators durch, die zwar fünf Interceptions, aber auch vier lange Touchdown-Pässe warfen und dazwischen weitere sehenswerte Offense-Aktionen zeigten.

Bei der Unicorns-Offense, die auf ihre beiden etatmäßigen Quarterbacks verzichten musste, blitzte nur gelegentlich Big-Play-Potenzial auf. Am Anfang zum Beispiel, als Quarterback Joshua Lang, eigentlich gelernter Receiver, nach einem Scramble einen 54-Yard-Pass auf Nico Sinn bis kurz vor die Leonberger Endzone warf. Den letzten Yard zur 7:0-Führung überbrückte Jesus Garoeb mit einem Lauf (PAT Daniel Seibt). Doch noch in der ersten Halbzeit ginen die Alligators mit 14:7 in Führung.

Nach der Pause tat die Haller Defense alles, um ihrer eigenen Offense Chancen zum Scoring zu geben: Allein drei gegnerische Pässe fing Jannik Hannibal ab, je eine Interception gelangen Simon Gockner und Dennis Hartwich. Doch die Angreifer der Unicorns nutzten nur einen dieser Turnover zum Touchdown, als nämlich Jannik Hannibal, der auch Receiver spielte, bei einem Trickspielzug Nico Sinn mit einem Pass aus 26 Yards bediente. Anschließend ging man beim Extrapunkt auf Risiko und wurde mit der 15:14-Führung belohnt: Der Kick wurde nur angetäuscht und Holder Nico Sinn passte auf Johannes Lohner zur 2-Point-Conversion.

Das Schlussviertel gehörte wieder den Alligators, die nun gnadenlos Schwächen in der Haller Passverteidigung ausnutzten und mit zwei weiteren Touchdowns in Front gingen. Die zweite Niederlage der Unicorns in dieser Saison war gut zwei Minuten vor Schluss endgültig besiegelt, als der aufopferungsvoll kämpfende Joshua Lang im vierten Versuch an der Leonberger Goal Line gestoppt wurde.