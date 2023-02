Offene Würfe wollten nicht fallen

SG Mannheim II – TSV Buchen 67:56

Buchen: M. Linsler, Hartmann, Heizmann, Saur, N. Linsler, Heydler, Haas, Lemp, Hemberger, Oberhauser.

Mannheim startete direkt mit einer starken Trefferquote gut ins Spiel und sicherte sich mit einem deutlichen 11-Punkte-Vorsprung (21:10) das erste Viertel. Erst im zweiten Abschnitt kamen die Grün-Weißen, nach erneut wackligen ersten Minuten, richtig im Spiel an. Doch das Trefferglück war nicht auf Seiten der Buchener. Selbst offene Würfe wollten einfach nicht fallen. So vergrößerten die Gastgeber ihren Vorsprung bis zur Pause auf 36:21. Nach dem Seitenwechsel holte Buchen allerdings sofort auf. In der Verteidigung gelang es dem Gastteam nun, durch die Umstellung auf eine Zonenverteidigung die großen Center der Mannheimer zu bremsen. Bis auf sechs Punkte kam Buchen wieder heran. Auch im letzten Viertel blieb es lange bei einem Rückstand in der Größenordnung von etwa sechs Punkten. Für eine Führung reichte es aber nicht, da die Mannheimer ihre Offensive konsequent ausspielten. Am Ende musste sich Buchen wieder einmal relativ knapp mit 56:67 geschlagen geben.

Am Sonntag, 5. Februar, ist der Tabellenzweite SSC Karlsruhe zu Gast in Buchen. Anpfiff ist um 17 Uhr. Der Heimspieltag wird durch das Spiel der Damenmannschaft (14.45 Uhr) gegen den TSG Ziegelhausen sowie dem Spiel der zweiten Männermannschaft (19 Uhr) gegen Neckargmünd abgerundet. ag