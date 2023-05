Fünf Qualifikationen für das Bezirksfinale

Mit sehr guten Platzierungen kehrten die Markelsheimer Turner vom diesjährigen Gaufinale des Turngaues Hohenlohe aus Öhringen zurück. Neben dem Kampf um den Titel des Gausiegers und einer der begehrten Plätze auf dem Siegerpodest ging es für die Jungs auch darum, sich für das Bezirksfinale des Schwäbischen Turnerbundes zu qualifizieren. Ein Platz unter den besten 6 Turnern des jeweiligen Jahrganges war hierfür notwendig.

In der Altersklasse der 8-Jährigen, starten Peter Kammleitner und Hannes Bürckert. Beide mussten einen Gerätevierkampf am Boden, Sprung, Barren und Reck absolvieren. Beide hatten dann allerdings den ein oder anderen Fehler zu viel in ihren Übungen, was von den Kampfrichtern mit entsprechenden Abzügen bestraft wurde, so dass am Ende Platz 12 für Peter Kammleitner und Platz 10 für Hannes Bürckert zu Buche stand.

Neben Louis Schmidt, der seinen ersten Wettkampf in Öhringen absolvierte, ging in der Alterklasse E9 auch noch Vincent Haag vom TSV Markelsheim an die Geräte. Louis Schmidt merkten man an, dass es sein erster Wettkampf im Gerätturnen war. Am Ende musste er sich dann mit Platz 12 begnügen. Viel besser machte es da der schon etwas wettkampferfahrene Vincent Haag. Nach einem sehr guten Gerätevierkampf standen für Ihnen 85,20 Punkte in der Siegerliste was am Ende den hervorragenden dritten Platz bedeutete.

Ebenfalls Platz 3 belegte Dominik Jauß in der Altersklasse D10. Er musste zum ersten Mal neben den bereits genannten vier Geräten noch eine Übung an den Ringen dem Kampfgericht präsentieren. Auch er zeigte einen Wettkämpf ohne größere Fehler und sicherte sich neben der Bronzemedaille auch das Ticket für das Bezirksfinale.

Mit Platz 7 verpasste dies leider Linus Haag bei den 11-Jährigen Jungs. Er hatte keinen guten Tag erwischt. Besser machte es hier sein Vereinskamerad Emil Ettwein, der sich nach fünf Geräten den fünften Platz sicherte und somit auch zum Bezirksfinale fahren darf.

Einen weiteren Podestplatz mit Rang 2 holte sich in der Altersklasse 12 Jahre Ben Kuhnhäuser. Er musste erstmals einen Geräte-6-Kampf absolvieren. Mit 80,40 Punkten stand für ihn am Ende ein recht ordentliches Ergebnis auf dem Papier.

Zufrieden zeigten sich im Anschluss die beiden Trainer Alexander Eidel und Karl Eidel. Mit fünf Qualifikationen zum Bezirksfinale durfte man vor dem Wettkampf nicht unbedingt rechnen. Dass man zudem noch mit drei Medaillen im Gepäck nach Hause fährt, sorgte zudem für weitere Freude im TSV. ae